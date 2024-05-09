Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Tesla начала массовые увольнения своих сотрудников
Компания приступила к процессу сокращения производства и рабочих мест на 10%

  Как сообщают анонимные источники, в компании Tesla уже начались массовые увольнения сотрудников, которые являются частью масштабного сокращения производственных мощностей и рабочей силы на 10%.

реклама

  Последний раунд увольнений затрагивает несколько отделов, включая службу поддержки клиентов, инженеров, работников производственных линий и логистов на заводе Tesla в Шанхае, где сосредоточена большая часть мирового производства компании. Согласно источникам, увольнения в апреле были напрямую связаны со снижением продаж в Китае.

  Неясно, сколько людей пострадает от увольнений и какое влияние это окажет на деятельность Tesla в Китае. Глобальное замедление спроса на электромобили привело к самым значительным увольнениям в истории Tesla. Однако, последствия были особенно серьезными в Китае, где жесткая конкуренция со стороны местных конкурентов, таких как BYD Co., и слабые потребительские настроения негативно сказались на продажах. В апреле продажи Tesla в Китае упали на 18%, несмотря на рост общего рынка новых энергетических автомобилей на 33%.

  Tesla также сталкивается с проблемами в Китае, невзирая на скорое возвращение Тома Чу, который ранее руководил операциями Tesla в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сыграл важную роль в выходе компании в Китай. Чу был повышен до старшего вице-президента по автомобильной инженерии в апреле 2023 года, где он курировал глобальное производство, продажи, логистику, сервис и заводы из штаб-квартиры Tesla в Остине, штат Техас. Увольнения происходят, несмотря на то, что Tesla получила одобрение правительства на внедрение своей системы автономного вождения в Китае, что, как ожидается, увеличит выручку.

  Согласно одному из источников, большинство уволенных сотрудников в Китае получат выплату, эквивалентную их месячной зарплате за каждый отработанный год, плюс дополнительную трехмесячную зарплату.  

#технологии #tesla #илон маск #автомобили #рынок
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фермеры Германии жалуются на украинцев, которые не хотят собирать клубнику даже за деньги
6
Крамп: F-16 нужно будет сильно постараться, чтобы приблизиться к истребителям ВКС РФ
10
Defence24: США решили продемонстрировать России способность "закрыть" Балтийское море
2
Российские учёные представили новый композитный материал с уникальными свойствами
+
Эксперты ВСУ: Разведывательные дроны ВС РФ "безразличны" к РЭБ, залетая в тыл достаточно далеко
+
Добыча Bitcoin перестала приносить прибыль – майнеры начали отключать старое оборудование
3
«Ситилинк» уволил сотни IT-специалистов и намерена закрыть 100 торговых точек по всей России
12
QuakeCon 2024 пройдёт с 8 по 11 августа — ждём анонса Quake 6 и нового Doom
+
Смартфон Moto X50 Ultra в Китае получит до 18 ГБ памяти
1
Сэм Альтман заявил, что следующая версия ChatGPT будет «знать о вас абсолютно все»
6
В топе 10 самых продаваемых мобильных телефонов в 1 квартале 2024 года доминируют iPhone и Galaxy
+
Warhammer наяву: танки «Царь-мангал» с массивной защитой от дронов всё чаще встречаются в зоне СВО
1
Правительство США выделило 285 миллионов долларов на создание "цифровых двойников"
+
Коллекционеры сражаются за редкий экземпляр приставки SNES, цена лота превышает 3.5 млн рублей
+
В ВСУ приходится вводить в бой Abrams, отведенные ранее в тыл из-за высоких потерь и снова терять их
+
Apple представила новую магнитную клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro
+
Первой видеокартой из линейки RTX 50 Blackwell станет RTX 5080 — она должна поступить в продажу до конца года
+
ВС России нанесли мощный комбинированный удар по энергетическим объектам западной Украины
+
Самым продаваемым Android-смартфоном года стал Samsung Galaxy S24 Ultra
+
Microsoft может внедрить в свой браузер Edge функцию, вынуждающую пользователей покупать Windows 11
1

Популярные статьи

Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
36
7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года
23
ТОП-9 процессоров AMD для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
53
Почему разработка софта для Linux это выброшенные ресурсы, или как я подбирал ядро для Chimbalix
96
Dungeons of Sundaria - еще одна action RPG от небольшого разработчика игр
+
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
66
NYT: Си Цзиньпин рассерженно отреагировал в ответ на просьбу Макрона оказать давление на Россию
23
История о том, как ПК-геймеры победили корпорацию Sony
25
Диванный оверклокинг с картинками и советами для начинающих энтузиастов разгона процессоров
24
Китай построил для Пакистана ДЭПЛ Hangor, а Индия ответила противолодочным оружием нового поколения
3

Сейчас обсуждают

Eppius
16:17
Скорее бы уж.
В России может начаться массовый выпуск наземных штурмовых роботов
tihonov.67
16:17
болтун находка для шпиона .... ха-ха-ха
El Mundo: Украина создала целую сеть скрытых заводов
Zhuge Liang
16:16
например, потому что их нет?)))
El Mundo: Украина создала целую сеть скрытых заводов
Eppius
16:15
Экономика Евросоюза в ближайшее время рухнет а США ждет дефолт совсем скоро. Нато безусловно развалится в течении этого года.
Nintendo Switch 2 может получить 12 ГБ оперативной памяти
OL K
16:14
надо как поляки заставлять их , по полю ходит надсмотрщик с плеткой, этот скот только силу понимает
Фермеры Германии жалуются на украинцев, которые не хотят собирать клубнику даже за деньги
Alex Z
16:13
ну расскажи нам правду клоун рагуль
Фермеры Германии жалуются на украинцев, которые не хотят собирать клубнику даже за деньги
Дмитрий Федорович
16:12
Оверклокерские версии??? Да в последней серии топы даже в штатном режиме не могут корректно работать, так как с завода идут разогнанные в усмерть. Кто то додумается еще такое пробовать гнать???
Стали известны предварительные характеристики и модельный ряд Intel Core Ultra 200
daimos
16:10
Какая, однако, интересная у человека жизнь...Ну любовь к садомазо можно проследить по другим статьям и темам, но симбиоз с любовью к люсе даже вот трудно представляю... Этакое извращение, возведенное ...
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
boo4a
16:09
Почему обзорщики такие тупые? 4090 для теста им не нравится, ведь бомжи же на вуду сидят - только оно может дать самую объективную картину тестирования топового камня - никаких границ для ваших желани...
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
ЧatoБoт
16:08
Диэлектрификация как часть декоммунизации Некроины, ведь скакуасам в схронах будет достаточно керосинки або лучины.
В результате ударов ВС РФ на Украине из эксплуатации выведены две гидроэлектростанции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем