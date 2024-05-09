Компания приступила к процессу сокращения производства и рабочих мест на 10%

Как сообщают анонимные источники, в компании Tesla уже начались массовые увольнения сотрудников, которые являются частью масштабного сокращения производственных мощностей и рабочей силы на 10%.

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Последний раунд увольнений затрагивает несколько отделов, включая службу поддержки клиентов, инженеров, работников производственных линий и логистов на заводе Tesla в Шанхае, где сосредоточена большая часть мирового производства компании. Согласно источникам, увольнения в апреле были напрямую связаны со снижением продаж в Китае.

Неясно, сколько людей пострадает от увольнений и какое влияние это окажет на деятельность Tesla в Китае. Глобальное замедление спроса на электромобили привело к самым значительным увольнениям в истории Tesla. Однако, последствия были особенно серьезными в Китае, где жесткая конкуренция со стороны местных конкурентов, таких как BYD Co., и слабые потребительские настроения негативно сказались на продажах. В апреле продажи Tesla в Китае упали на 18%, несмотря на рост общего рынка новых энергетических автомобилей на 33%.

Tesla также сталкивается с проблемами в Китае, невзирая на скорое возвращение Тома Чу, который ранее руководил операциями Tesla в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сыграл важную роль в выходе компании в Китай. Чу был повышен до старшего вице-президента по автомобильной инженерии в апреле 2023 года, где он курировал глобальное производство, продажи, логистику, сервис и заводы из штаб-квартиры Tesla в Остине, штат Техас. Увольнения происходят, несмотря на то, что Tesla получила одобрение правительства на внедрение своей системы автономного вождения в Китае, что, как ожидается, увеличит выручку.

Согласно одному из источников, большинство уволенных сотрудников в Китае получат выплату, эквивалентную их месячной зарплате за каждый отработанный год, плюс дополнительную трехмесячную зарплату.