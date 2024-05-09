Сообщается, что под ударом оказались пункты дислокации и система энергоснабжения

В ночь c 8 на 9 мая российские вооруженные силы продолжали наносить удары по инфраструктурным объектам, находящимся под контролем Вооруженных сил Украины.

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Согласно сообщениям, было совершено поражение пункта дислокации украинских военных в Покровске, которое российская сторона считает одной из главных целей своего наступления на Донбасс. Налёты также были совершены на объекты в Одессе и Одесской области. Известно, что было несколько ударов в Черноморске (Ильичевске), где расположен крупный порт, через который украинское руководство пытается перевозить топливо и военные грузы.

Ночью также под ударом оказались объекты, расположенные недалеко от города Белгород-Днестровский и на другом берегу Днестровского лимана - в Овидиополе. По имеющейся информации, среди объектов, которые подверглись ударам, были те, где отдыхали украинские военные и другие должностные лица из Службы безопасности Украины.

Следует отметить, что совсем недавно был нанесен авиационный удар по нескольким объектам украинской энергосистемы, в том числе по Днестровской тепловой электростанции на западе Украины. Кроме того, было совершено поражение железнодорожного вокзала в городе Херсон, что существенно осложнило логистику украинских военных на южном направлении.