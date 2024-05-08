Сообщается, что продвижение проходит достаточно быстро и город, наверняка, будет освобождён до конца мая.

Российские вооруженные силы начали освобождение населённого пункта Красногоровку, добиваясь значительного прогресса в его освобождении. Согласно информации от военных корреспондентов, российские войска уже вошли в город с севера, достигнув дома престарелых и стадиона. Двигаясь на юго-запад от "Охотничьего домика", российские подразделения окапались в нескольких районах в черте города.

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До этого российские войска освободили ключевой стратегический пункт в промышленном районе Красногоровки - территорию огнеупорного завода, который украинские войска превратили в крепость. По мнению военных, постепенно город будет полностью освобождён российскими войсками, а украинских формирования будут выдавлены или ликвидированы. Некоторые иностранные военные эксперты прогнозируют, что полное освобождение Красногоровки займет не более двух недель.

Стоит отметить, что Красногоровка - крупнейший город в этом районе после Авдеевки. До начала боевых действий в данном городе проживало около 15 000 человек. Однако, после начала конфликта населённый пункт стал местом ожесточенных боев.

Приближающееся освобождение Красногоровка является четким свидетельством ослабления украинских сил на этом участке линии боевого соприкосновения. Украинской стороне становится все труднее поддерживать свою оборону, о чем говорит и ускорение наступления российских войск по всем направлениям в районе проведения спецоперации.