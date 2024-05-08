Daimler планирует выйти на американский рынок уже к 2027 году и запустить услугу автономных перевозок

Mercedes-Benz Daimler Truck представил свой первый демонстрационный автономный грузовик. Тягач, представляющий собой электрическую версию Daimler Freightliner Cascadia, оснащен датчиками, которые позволяют ему отслеживать окружающую обстановку и принимать решения на основе этих данных. Компания стремится к 2027 году вывести свои грузовики на дороги юго-запада США, перевозя товары между транспортными узлами в рамках услуги под названием "доставка на дальние расстояния".

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Концепция автономных грузовиков возникла в 2016 году, когда стартап Otto, который позже был приобретен Uber за $680 миллионов, завершил поставку своих первых самоуправляемых грузовиков. Однако, Uber закрыла свой проект автономных грузоперевозок в 2018 году, чтобы сосредоточиться на самоуправляемых автомобилях.

Как и в случае со всеми автономными технологиями, разработка автономных грузовиков вызывает опасения по поводу их влияния на человеческий труд. Глобальный руководитель отдела автономных технологий Daimler Джоанна Батлле заявила, что целью компании является создание автономного грузовика, который "никогда не спит, никогда не нуждается в остановке и, по сути, может непрерывно работать в режиме "от узла к узлу".

Последние новости раскрыли риски, связанные с автономными и полуавтономными транспортными системами. В прошлом месяце Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование функциональности Ford BlueCruise после двух аварий со смертельным исходом, в то время как система автопилота Tesla была связана с десятками смертей и тысячами аварий. В декабре Tesla отозвала более 2 миллионов автомобилей в США из-за проблем с системой автопилота.

Самой значимой историей, связанной с автономным вождением, за прошедший год стал инцидент с участием Cruise, в результате которого погибла женщина, сбитая автономным транспортным средством. Женщина шла по улице, когда ее сбил автомобиль, который остановился, чтобы забрать пассажира. Затем транспортное средство разогналось и наехало на нее.