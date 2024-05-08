Киев не планирует приступать к мирным переговорам и хочет мобилизировать как можно больше людей на передовую

Режимы всеобщей мобилизации и военного положения в Незалежной был продлены на 3 месяца, до 11 августа текущего года. Такое решение приняла Верховная Рада Украины.

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Вчера в средствах массовой информации на Украине появилась информация о том, что Рада будет голосовать за продление военного положения. Комитет по обороне Рады поддержал соответствующие законопроекты, которые были внесены в парламент офисом президента.

Однако нет никаких сомнений в том, что Верховная Рада Украины одобрила бы эти законопроекты. Украинское правительство планирует долгосрочный конфликт и не намерено идти на мирные переговоры. Это означает, что потребность в пополнении украинских формирований новобранцами будет сохраняться длительное время, что приведёт к большим потерям ВСУ на передовой.

В настоящее время одной из ключевых проблем для администрации Зеленского является реализация мобилизационных мер. Украинские мужчины пытаются избежать мобилизации любым возможным способом, понимая, что вероятность смерти или инвалидности очень высока, если их отправят на передовую. Военные уже заявляют, что качество новых мобилизуемых бойцов хуже с каждым днём.

Российские войска оттесняют Вооруженные силы Украины в различных направлениях. Поэтому киевское правительство пытается максимально пополнить численность армии, чтобы сохранить позиции, которые в настоящее время контролируются ВСУ. Однако, такая политика неизбежно приведет к росту общественного недовольства на Украине и к увеличению числа украинцев, покидающих страну.