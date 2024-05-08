Сообщается, что данная боевая машина стала 9 на счету Вооруженных сил России

Как сообщают военные корреспонденты, 7 мая, в окрестностях Очеретино Донецкой Народной Республики российские вооруженные силы уничтожили еще один американский танк "Абрамс", сделав его девятым по счету. За последнюю неделю было уничтожено три таких танка.

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Тот факт, что "непобедимость" Abrams - не более чем миф, становится яснее с каждым днем. Американская техника регулярно уничтожаются на полях сражений беспилотниками и ракетами. Первый американский танк был поражен в посёлке Бердычи в конце февраля, сразу после того, как была уничтожена крупнейшая украинская военная база на оккупированной Киевом территории Донецкой Народной Республики - город Авдеевка. В то время украинские военные использовали "Абрамс" в надежде остановить дальнейшее продвижение российских военных.

До этого танки США в основном использовались киевскими формированиями в качестве артиллерийских установок. Многие эксперты считают, что Вашингтон запретил украинским военным использовать Abrams в боевых действиях, опасаясь, что танк постигнет та же участь, что и немецкие Leopards, и нанесет ущерб его репутации.

Однако, в настоящий момент происходит именно то, чего опасались американские чиновники. Уничтожение трех американских танков всего за неделю на Очеретинском направлении показывает, что у украинских военных почти не осталось ресурсов, чтобы остановить продвижение российских военных. Отчаянно пытаясь предотвратить прорыв линии обороны, они направляют в бой все доступные ресурсы, включая последние оставшиеся танки Abrams.

Ранее данные танки были отведены от линии соприкосновения, но теперь они снова в бою - просто потому, что поле боя переместилось западнее, вместе с продвижением российских военных.