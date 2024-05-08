В настоящий момент, армия предпринимает попытку взять весь украинский гарнизон в оперативные клещи на данном участке

Российские войска не прекращают добиваться прогресса на линии соприкосновения между Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью. В центре внимания находится направление Великоновосёловское, которое ранее было известно как Времьевский выступ. Территории от Времьевки до Урожайного и немного южнее были взяты под контроль Вооруженных сил Украины прошлым летом в ходе контрнаступления. Сейчас российские войска проводят свои контрнаступательные операции.

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С данного участка поступают сообщения о том, что российская армия взяла под контроль несколько квадратных километров в окрестностях Урожайного и Старомайорского. В то же время российские подразделения вошли в само Старомайорское и захватили некоторую часть ее территории - западный и юго-западный участки посёлка.

В настоящий момент времени украинские формирования, понесшие потери, отступили к северо-востоку от населённого пункта к Урожайному, где находится основной гарнизон войск, в виде нескольких подразделений Вооруженных сил Украины. Стоит отметить, что российские подразделения контролируют южную часть этой деревни.

Российская армия активизирует свои усилия на флангах, что в конечном итоге должно дать возможность им взять всю группировку украинских формирований в оперативные клещи, причем не только в Старомайорском и Урожайном, но и на территориях Нескучного и Сторожевого.