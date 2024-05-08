По словам Махди аль-Машата, американцы пытаются найти контакт с политической верхушкой движения, чтобы договориться о цене прекращения конфликта.

Политический лидер йеменского движения "Ансар-Аллах" Махди аль-Машат заявил о том, что Соединенные Штаты потерпели поражение в военном плане в регионе и сейчас пытаются решить ситуацию с помощью финансовых манипуляций. Аль-Машат отметил, что американцы пытаются добиться своих целей через предложения о сделках, которые фактически являются попыткой дать взятку для достижения своих интересов.

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Лидер йеменских повстанцев подчеркнул, что главной целью США в настоящее время является убедить хуситов прекратить атаки на американские и израильские суда в Красном море и Аденском заливе, а также отказаться от поддержки палестинцев в Секторе Газа. Однако, аль-Машат ясно заявил, что они отвергают все предложения и сигналы из США, так как хуситы следуют своим принципам и ценностям, а не готовы менять свои убеждения под влиянием денег или силы.

Политический лидер также отметил, что те времена, когда США могли решать все вопросы деньгами или силой, ушли, и попытки предложить взятку для достижения своих целей не увенчаются успехом. Напомним, что напряженность в регионе усилилась после начала атак хуситов на суда США и Израиля, вызванных вторжением Израиля в Сектор Газа. Израильские войска продолжают активные действия на территории города Рафах, которое является важным пунктом гуманитарной помощи для палестинцев.