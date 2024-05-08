Сообщается о взрывах в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях

В ночь с 7 на 8 мая российской армией было применено дальнобойное оружие против объектов инфраструктуры в различных регионах, контролируемых ВСУ. Информация поступает о многочисленных атаках на западе Украины, в частности в окрестностях Львова.

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По последним данным, была поражена инфраструктура подземного хранилища газа в городе Стрый, которое Зеленский предлагал использовать западным спонсорам в качестве газового хаба. Также была атакована железнодорожная инфраструктура, используемая для перевозки военных грузов из стран НАТО, особенно из Польши.

Получены отчеты о значительном ущербе Добротворской ТЭС во Львовской области в результате ракетного удара. Этот объект энергетики, насколько известно, является собственностью украинского олигарха Рината Ахметова.

Также зафиксированы атаки в Ивано-Франковской области. Был нанесен существенный урон Бурштынской ТЭС, которая считается ключевым узлом энергетики, соединяющим энергосистемы Украины, Словакии и Венгрии. Инфраструктура Киевской ГЭС, частью первой ступени Днепровского каскада, также пострадала в результате ударов. Точный ущерб пока уточняется.

Также были зафиксированы взрывы в других районах Киева. Было сообщено о комбинированных атаках с использованием ударных дронов и ракет.