Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В Германии решили вновь сформировать войсковые подразделения противовоздушной обороны
Ранее ФРГ расформировала имевшиеся в войсках группы войсковых ПВО.

  Командование бундесвера приняло решение в 2012 году о расформировании подразделений мобильных ПВО. Однако, после опыта российской Специальной Военной Операции, было решено вновь сформировать войсковую противовоздушную оборону.

реклама

  "Необходимость в будущих армейских зенитных войск для выживания на поле боя", подчеркивается на сайте Минобороны ФРГ.

  Учитывая широкое использование беспилотных летательных аппаратов, авиации и высокоточных ракетных систем, необходимо обеспечивать эффективную оборону от угрозы с воздуха при проведении наступательных операций, либо передислокации войск.

  Для начала, немецкое Министерство Обороны сформирует группировку из колёсных зенитных комплексов Skyranger 30 на базе бронетранспортеров Boxer, вооружённых 30-миллиметровыми пушками и ракетами Stinger. Подразделение будет развёрнуто в Люнебурге, в 50 километрах от Гамбурга.

  Для создания нового формирования было заказано 19 подобных систем. Разработчик передаст прототип Skyranger 30 до конца 2024 года для прохождения полного спектра различных испытаний. Остальные 18 зенитных комплексов производитель начнёт передавать войскам в 2026 году. Соответственно, обучение военнослужащих к новой технике начнется в 2024 году.

  При защите от авиации и беспилотников предусматривается сотрудничество армии со средствами противовоздушной обороны Люфтваффе, в частности, с ЗРК среднего радиуса действия Iris-T SLM.

#техника #армия #оружие #германия #пво
+
Написать комментарий (0)
На Украине признали успешное продвижение российских войск к Покровску
Россия начинает производство ракет средней и малой дальности в ответ на недружественные шаги США
Власти Берлина запретили атрибутику ко Дню Победы и митинг в районе Тиргартен
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Через сколько лет нужно менять смартфон, и какие данные не стоит доверять старому телефону
+
В России создан уникальный автокран грузоподъемностью 60 тонн для дорог общего пользования
4
Температура дешевого термоядерного реактора стартапа Zap Energy достигла 37 миллионов градусов
1
В России построят новую федеральную трассу вдоль побережья Белого моря
+
В установочный процесс Windows 11 24H2 может быть по умолчанию включено шифрование дисков Bitlocker
2
Стали известны характеристики ноутбуков Infinix GT BOOK
+
В прошлом году в России открылось рекордное число универмагов за последние восемь лет
+
Россия решила проблему с миллиардами рупий российских экспортеров накопившихся на индийских счетах
3
В Сети появились кадры уничтожения FPV-дроном в зоне СВО очередного танка M1 Abrams
1
Digital Foundry обнародовали свежие данные о технических характеристиках Sony PlayStation 5 Pro
+
Инсайдер поделился информацией о материнских платах Intel 800-й серии для процессоров Arrow Lake
+
Уоррен Баффет вновь заявил, что искусственный интеллект представляет опасность, сравнимую с ЯО
+
ВСУ взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часов Яром
+
NVIDIA в 2024 году выпустит только флагманскую GeForce RTX 5090, остальные - в 2025 году
4
Digital Trends: Многие пользователи переходят обратно на Windows 10
11
В ВС РФ показали обновлённую версию танка "Царь-мангал" с минным тралом и "двойной защитой"
+
Сотовые операторы США просят $3 млрд на замену оборудования Huawei и грозят массовыми отключениями
3
Samsung представила игровой монитор G60SD с 27-дюймовой 2K OLED-панелью с частотой 360 Гц
+
Bloomberg: санкции не работают, поскольку Россия за год увеличила в 2 раза доходы от продажи нефти
+
Российские учёные представили новый композитный материал с уникальными свойствами
+

Популярные статьи

Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
32
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
24
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
20
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
86
Left 4 Dead - правильный рецепт изничтожения зомби (краткий обзор игры)
4
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
13
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
274
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
243
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
5
Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
15

Сейчас обсуждают

andruhsss
06:47
Как перешел на 11 то время перестало автоматом синхронизироваться, каждый месяц вручную кнопку тыкаю, на 10 нормально, такое на 2 компах.
Blackview представляет рекордно тонкий ноутбук AceBook 8 на Intel N97
komatoz2000
06:46
В те игры в которые я играю и без длсс и сдлсс спраляется , но речь сейчас не об этом. А о том, что 4к монитор лучший выбор на текущий момент для работы по соотношению цена / эффективность. А лучш...
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
komatoz2000
06:44
Да именно так. После моего 4к монитора на FHD монитор сына я вообще не могу смотреть теперь без слез, а в офисе, куда я иногда прихожу там для работы FHD монитор от которого я страдаю :)). Так что н...
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
komatoz2000
06:41
я на 4к мониторе тестил игры ки берпук 2077 например во всех разрешениях, везде картинка хуже чем в нативном разрешении и в этом смысле LCD не CRT к сожалению.
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
komatoz2000
06:36
Именно по этой причине танки давно забросил, сейчас захожу раз в три месяца под пиффко :)) чисто поугарать от "нововведений"
WoT это казино - вращай и выигрывай
Radioman
06:31
Спирт 98% , как понять?
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
Китя
06:21
Жидкий металл не дружит с медью. он её окисляет и приходит хана пятки.
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
Китя
06:19
В такие игры типа соника играют только голубки.
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Ky2ky
06:17
Теперь все тесты надо переделывать тестерам в сторону уменьшения мощности , иначе неправда получается про производительность процессора то.
Профили Performance и Baseline значительно урезают производительность флагманских процессоров Intel
Китя
06:15
Когда купил 4090. Играл в игры на максималках и периодически шёл запашок от разъема. Лечится только выкладываешь на Авито и продаешь.
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем