Ранее ФРГ расформировала имевшиеся в войсках группы войсковых ПВО.

Командование бундесвера приняло решение в 2012 году о расформировании подразделений мобильных ПВО. Однако, после опыта российской Специальной Военной Операции, было решено вновь сформировать войсковую противовоздушную оборону.

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"Необходимость в будущих армейских зенитных войск для выживания на поле боя", подчеркивается на сайте Минобороны ФРГ.

Учитывая широкое использование беспилотных летательных аппаратов, авиации и высокоточных ракетных систем, необходимо обеспечивать эффективную оборону от угрозы с воздуха при проведении наступательных операций, либо передислокации войск.

Для начала, немецкое Министерство Обороны сформирует группировку из колёсных зенитных комплексов Skyranger 30 на базе бронетранспортеров Boxer, вооружённых 30-миллиметровыми пушками и ракетами Stinger. Подразделение будет развёрнуто в Люнебурге, в 50 километрах от Гамбурга.

Для создания нового формирования было заказано 19 подобных систем. Разработчик передаст прототип Skyranger 30 до конца 2024 года для прохождения полного спектра различных испытаний. Остальные 18 зенитных комплексов производитель начнёт передавать войскам в 2026 году. Соответственно, обучение военнослужащих к новой технике начнется в 2024 году.

При защите от авиации и беспилотников предусматривается сотрудничество армии со средствами противовоздушной обороны Люфтваффе, в частности, с ЗРК среднего радиуса действия Iris-T SLM.