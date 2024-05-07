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Российская армия не прекращает наступление по трём направлениям после полной зачистки Очеретино. За последние несколько дней российские подразделения к северу от данного поселка захватили такие населенные пункты как Новокалиново, Архангельское и Керамик, заходя во фланг украинских формирований в Нью-Йорке и Торецке. На юге от Очеретино российские воины освободили Новобахмутовку и Соловьево, вышли на окраины села Новопокровское.
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Накануне появились данные об успешном продвижении и на запад от Очеретино. Ранее сообщалось о наступлении в сторону сел Сокол и Новоалександровка. Теперь украинская сторона признает продвижение российской армии вдоль железной дороги, ведущей от Очеретино к Покровску.
Один из основных узлов оборонительной линии украинских войск на этом участке - населенный пункт Прогресс. Он представляет из себя важный транспортный узел, сквозь который протекает не только железная дорога на упомянутый Покровск, но и автомобильная дорога на Дружковку и Краматорск "в объезд" Константиновки.
Потеря этого транспортного узла станет для украинской стороны не менее тяжёлой, чем потеря узла в Очеретино. А данный населённый пункт по сей день вызывает сложности у руководства ВСУ, о чем пишут в украинских и западных информационных источниках.