Подразделения ВС РФ в скором времени могут взять под контроль населённый пункт Прогресс, являющийся важным транспортным узлом.

Российская армия не прекращает наступление по трём направлениям после полной зачистки Очеретино. За последние несколько дней российские подразделения к северу от данного поселка захватили такие населенные пункты как Новокалиново, Архангельское и Керамик, заходя во фланг украинских формирований в Нью-Йорке и Торецке. На юге от Очеретино российские воины освободили Новобахмутовку и Соловьево, вышли на окраины села Новопокровское.

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Накануне появились данные об успешном продвижении и на запад от Очеретино. Ранее сообщалось о наступлении в сторону сел Сокол и Новоалександровка. Теперь украинская сторона признает продвижение российской армии вдоль железной дороги, ведущей от Очеретино к Покровску.

Один из основных узлов оборонительной линии украинских войск на этом участке - населенный пункт Прогресс. Он представляет из себя важный транспортный узел, сквозь который протекает не только железная дорога на упомянутый Покровск, но и автомобильная дорога на Дружковку и Краматорск "в объезд" Константиновки.

Потеря этого транспортного узла станет для украинской стороны не менее тяжёлой, чем потеря узла в Очеретино. А данный населённый пункт по сей день вызывает сложности у руководства ВСУ, о чем пишут в украинских и западных информационных источниках.