По мнению главкома ВСУ, подразделения МВД смогут помочь остановить продвижение российской армии.

Подразделения спецназа украинской полиции могут быть переброшены на передовую для того, чтобы остановить прорыв российских войск, если Генеральный Штаб не найдет другого выхода. Сырский уже выдвинул предложение использовать полицейский спецназ, но Зеленский пока отклонил эту идею. Информацию об этом сообщил источник в украинском военном ведомстве.

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Ряд источников из Украины подтверждает, что прорыв российской армии в районе Очеретино стал неожиданным для украинских формирований и разорвал их оборонительные планы. Армия продвигается сразу на нескольких участках, растянув линию боевого соприкосновения и заставив украинских военных перебрасывать туда свои последние резервы. Предпринятые главнокомандующим Сырским меры пока не привели к успеху, только увеличивая потери. Главком выразил надежду на то, что введение полицейского спецназа поможет им удержать движение российской армии, но решение пока не принято.

"Наш источник в генштабе рассказал, что Сырский призвал Зеленского активно использовать спецназ полиции для остановки прорыва на направлении в Авдеевке. У ВСУ не хватает сил для удержания всей линии фронта, и военные все чаще покидают свои позиции", - говорится в сообщении.

Часть украинских аналитиков сомневается в том, что полицейский спецназ сможет эффективно действовать на поле боя, поскольку он не был подготовлен к таким задачам и не знаком с тактикой общевойскового боя. Некоторые считают, что это так же, как бросить в бой неподготовленных новобранцев.