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Zelikman
Apple представила новые модели планшетов iPad
Как и ожидалось, основной упор модели iPad Pro был сделан на технологии искусственного интеллекта

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  Apple Inc. представила новое поколение iPad Pro, пристальное внимание которого было уделено искусственному интеллекту, а также более крупный iPad Air, с целью оживить линейку планшетов, которая немного потеряла свою популярность за последние два года.

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  На онлайн-мероприятии, получившем название "Let Loose", компания представила пересмотренную версию iPad Pro. Новая модель стала еще тоньше, получила более четкий экран Ultra Retina XDR с технологией OLED и ускоренный чип M4, способный эффективно решать задачи искусственного интеллекта. Новый iPad Air сохранил общий дизайн предыдущей версии, однако, получил увеличенный экран и процессор M2. 

  Устройство iPad Pro с диагональю экрана 13 дюймов теперь имеет толщину всего 5,1 миллиметра, что делает его самым тонким продуктом Apple за всю историю. Компания объявила, что более крупная модель стала легче предыдущей на четверть фунта.

  Данное мероприятие положило конец долгому периоду затишья в выпуске новых iPad, который начался после презентации девайса в 2010 году соучредителем компании Стивом Джобсом. Последнее обновление состоялось в октябре 2022 года, когда был добавлен более быстрый процессор в iPad Pro и представлена обновленная бюджетная модель.  

  Чип M4, заменяющий M2 в iPad Pro, является новейшим продуктом собственного производства Apple. Данный процессор на 50% быстрее, чем в текущей версии iPad Pro, а его графический процессор работает в 4 раза быстрее. Apple заявила, что чип построен по 3-нанометровой технологии второго поколения.

  Одной из ключевых особенностей является нейронный движок, который, по словам компании, работает в 60 раз быстрее, чем его предшественник 2017 года. Это позволит iPad Pro самостоятельно решать задачи искусственного интеллекта. "Apple" планирует обсудить свои планы в области искусственного интеллекта 10 июня на конференции разработчиков.

  Экран OLED в iPad Pro гарантирует более точное воспроизведение цветов и улучшенный контраст. Эта же технология используется в iPhone и Apple Watch. "Apple" продемонстрировала, что экран значительно ярче, чем у предыдущих моделей iPad, и улучшает качество контента с расширенным динамическим диапазоном. Впервые "Apple" предлагает экран с матовой текстурой для пользователей Pro.

  В предыдущих моделях iPad Pro использовались экраны Mini LED, которые создавали эффект цветения из-за просачивающегося света. Новые модели доступны в цветах "Черный космос" и "Серебристый". Заплатить за новинки придётся 999 долларов за более компактную модель и 1299 долларов за 13-дюймовый вариант.

  Чип M2 в обновленном iPad Air появится как в 11-дюймовой модели, так и в новой 13-дюймовой версии. "Apple" сообщила, что это улучшенный вариант чипа M1 c начала 2022 года, который делает планшет на 50% быстрее. Цена на 11-дюймовую версию останется на уровне от 599 долларов, в то время как 12,9-дюймовая версия будет стоить от 799 долларов.

  Apple отметила, что решила выпустить более крупную версию iPad Air после того, как выяснилось, что почти половина покупателей iPad Pro выбирают именно эту модель. Кроме того, iPad Air теперь оснащен камерой в альбомной ориентации, что отвечает на запросы пользователей.

  Новый iPad Air доступен в цветах синий, зеленый, серебристый и серый космос. Объем памяти начинается с 128 гигабайт, а максимальный объем памяти составляет 1 терабайт.

#apple #технологии #искусственный интеллект #ipad #планшет
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