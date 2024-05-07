По словам источника, также провалилась идея с возведением оборонительных сооружений

Как сообщает источник из Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, обстановка на поле боя складывается по очень негативному сценарию для Киева. Из-за прорыва российскими войсками оборонительной линии на Донбассе, количество потерь у украинских формирований возросло и Киев вынужден отправлять на передовую всё больше только набранных военнослужащих.

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Ранее уже отмечалось, что территориальные центры комплектации и военные комиссариаты Украины не успевают восполнять потери армии. Сотрудники военкоматов хватают людей на улицах, после чего не давая им должной подготовки и времени для освоения, в кратчайшие сроки бросают их на передовую, просто чтобы залатать пробелы в окопах.

Реальность такова, что после стремительного продвижения российской армии, процессы ускорились: ВСУ начали терять больше людей, а украинское руководство старается быстрее доставляет на линию соприкосновения новые резервы. Однако, набор новых бойцов всё также остаётся на слабом уровне. Вдобавок, Воздушно-Космические Силы России регулярно поражают логистические центры и пункты дислокации ВСУ.

Помимо этого, оставляет желать лучшего и качество, возводимых украинской стороной, оборонительных сооружений. Как сообщает инсайдер, военные недовольны тем, что гражданские организации отстраивают не бункеры и защищённые укрепления, а обычные подвалы и гаражи. По мнению украинских офицеров, это также влияет на рост потерь среди личного состава.