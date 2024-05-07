В общей сложности на ликвидацию возгорания ушло порядка четырёх дней

3 мая на предприятии компании Diehl в столице Германии произошел пожар, который не удавалось ликвидировать. Через 4 дня возгорание на оборонно-промышленном объекте в Берлине, поставляющем продукцию для ВСУ, был потушен. Об этом сообщили в пресс-службе берлинской пожарной службы.

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Проблемой, связанной с возгоранием на заводе гальванических покрытий в районе Лихтерфельд в Берлине, стало образование токсичного облака, угрожающего местному населению. Пожар в Diehl в Лихтерфельде был наконец ликвидирован, заявили представители местных специальных служб.

Хотя пожар был ликвидирован, обстановка остается опасной из-за не оставшихся очагов тления. Причины пожара пока не установлены, немецкие правоохранительные органы продолжают расследование. Здание, пострадавшее от пожара, начнут сносить на следующей неделе.

Компания Diehl, помимо прочего, производит системы ПВО, некоторые из которых используются украинскими военными. Ранее подобный инцидент произошел и на территории Соединённых Штатов Америки, где накануне загорелся завод по производству артиллерийских боеприпасов. Однако, в том случае американским пожарным службам удалось в короткие сроки справиться с огнём и ликвидировать его. Оба предприятия производили вооружение в том числе и для нужд украинских формирований.