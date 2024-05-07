Сообщается о мощных взрывах в Сумской и Днепропетровской областях

Российские вооружённые силы не прекращают поражать инфраструктурные объекты Украины, а также энергетическую систему. В настоящий момент, все эти структуры позволяют Вооруженным Силам Украины осуществлять переброску своих войск на передовую и запитывать предприятия военно-промышленного комплекса, следовательно, их необходимо выводить из строя для ослабления войск Зеленского. За минувшие сутки под прицел попали энергетические объекты в Сумской области.

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Согласно информации Министерства энергетики Украины, электроподстанция в данной области была повреждена, однако, точное место прилёта не уточняется.

"Было парализовано в общей сложности порядка 7 подстанций, что привело к отключению бытовых потребителей", - заявили в ведомстве.

Кроме того, проблемы с электроснабжением продолжаются и в ряде других областей Украины. Так, технические неполадки привели к отключению нескольких заводов в Днепропетровской области. В Харьковской области объекты энергетической инфраструктуры настолько повреждены, что появилась необходимость ужесточить график отключения электроэнергии, что привело к некоторым проблемам Киева в перемещении техники и живой силы ВСУ по железнодорожным коммуникациям.

Стоит напомнить, что впервые массированную атаку на украинскую энергосистему российские силы произвели осенью прошлого года. Согласно имеющимся данным, в тот момент по объектам критической инфраструктуры было зафиксировано свыше ста прилётов.