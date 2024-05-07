Техника была уничтожена российским дронов-камикадзе, принадлежавшим отряду спецназа "Вега"

Отряд спецназа "Вега" успешно уничтожил еще один танк Leopard украинских вооруженных сил в рамках специальной военной операции. Об этом сообщили источники в российской армии.

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На опубликованных в сети видеозаписях запечатлено, как немецкая машина движется по дороге, и в какой-то момент становится объектом удара, который закончился взрывом бронированной машины.

Известно, что украинские формирования регулярно теряют технику Североатлантического Альянса в ходе боевых действий. Поставки танков немецкого, британского и американского производства не принесли желаемых результатов, и украинские вооруженные силы уже потеряли значительное количество этой техники.

Незадолго до этого, большая часть западных военных экспертов уже заявляла, что поставляемые образцы бронетехники не смогут повлиять на ход боевых действий на Украине. Российские бойцы успешно уничтожают танки и боевые машины пехоты Запада.

Сегодня украинское руководство осознает, что поставки военной техники от стран Запада оказались недостаточными для проведения масштабных операций против российской армии. Однако, страны НАТО уже не в состоянии отправлять новые образцы вооружений Украине, что лишь ухудшает положение украинских вооруженных сил на поле боя.

Видео доступно по ссылке: https://t.me/c/1102909292/58101