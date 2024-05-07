Сообщается, что подразделения окопались на окраинах Новопокровского

Российская армия не прекращает брать под контроль всё новые территориальные зоны на разных участках линии соприкосновения, особые успехи отмечаются под Очеретино. После взятия посёлка Соловьёво российские подразделения заняли несколько квадратных километров между ним и Новопокровским.

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Согласно актуальным данным, в настоящее время военные обустраиваются на окраинах Новопокровского, куда до этого по лесопосадкам отошли остатки разбитых в Соловьёво сил Киева.

Украинская сторона не отрицает потерю контроля над участком на восточных подходах к Новопокровскому. Некоторые районы посёлка на картах украинских военных корреспондентов уже обозначаются серой зоной. Это говорит о том, что площадь территории контроля украинских формирований сокращается не только в близлежащих к селу окрестностях, но и в самом населённом пункте. Достаточно стремительное продвижение российской армии реализуется за счёт активной работы артиллерии и авиации.





Укрепившись на востоке Новопокровского, подразделения российской армии смогут выйти к оборонительной линии украинских формирований Новопокровское-Уманское-Нетайлово. На сегодняшний день уже протекают бои в Нетайлово в западной части посёлка - на берегах Карловского водохранилища. Украинские аналитики предполагают, что украинским формированиям придётся отступить из данного района, чтобы не остаться в нём навсегда.