Члены организации составили манифест, в котором изложили необходимую программу для развития индустрии

Разработчики игр переживают сложные времена: множество людей теряют рабочие места по всему миру. Однако, этот вызов может также открыть новые перспективы, о чем Ассоциация Индустрии Видеоигр Великобритании пытается донести до будущих членов парламента.

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Ассоциация Независимых Разработчиков Игр (TIGA), сеть британских игровых студий и цифровых издателей, представила обновленный манифест, который описывает новую программу действий для индустрии видеоигр Великобритании. Созданный в партнерстве с Rebellion, известной благодаря таким играм, как Sniper Elite и Alien vs. Predator, манифест включает в себя 10 конкретных предложений, направленных на оживление британской индустрии и формирование благоприятной среды для игровых студий и разработчиков.

В манифесте TIGA затрагиваются текущие проблемы, с которыми сталкивается игровая индустрия Великобритании, находящаяся на спаде в условиях глобального экономического кризиса, который ставит под угрозу более чем двадцатилетний рост. Только за последние два года в мировой игровой индустрии было сокращено более 18500 рабочих мест, что привело к снижению инвестиций после пандемии.

Согласно данным TIGA, британский рынок долго сталкивается с проблемами, связанными с малыми и средними предприятиями, которые борются за доступ к необходимому финансированию и квалифицированным кадрам для поддержания своего бизнеса. Кроме того, существует острая необходимость в более квалифицированных выпускниках и опытных специалистах для продвижения инициатив по разработке игр.

Согласно TIGA, Великобритания уже признана одной из ведущих стран в мировой разработке игр. Однако, организация уверена, что страна может укрепить свои позиции еще больше, если будущее правительство и парламент создадут поддерживающую среду для цифровых разработчиков.

Суть манифеста TIGA заключается в лоббировании перед британскими политиками, призывая их увеличить финансирование игровой индустрии. Многие из предложений сосредоточены на таких мероприятиях, как национальные игровые акселераторы, поддержка игровых талантов и инвестиционные фонды для стимулирования роста. Также TIGA выступает за внедрение новой, конкурентоспособной системы виз и заработной платы для привлечения и удержания лучших специалистов, а также развития конкуренции на рынках игровых движков и платформ.