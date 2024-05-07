В результате манёвра никто не пострадал

Боевой самолёт Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) предположительно открыл огонь осветительными боеприпасами по траектории полёта военно-морского вертолета Австралийских Вооруженных Сил, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

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Винтокрылая машина MH-60R Seahawk совершала полет над международными водами Желтого моря для патрулирования воздушного пространства в рамках санкций против Корейской Народной Демократической Республики. Однако, китайский истребитель запустил сигнальные ракеты в сторону вертолета ВМС Австралии на расстоянии в 300 метров и на высоте в 60 метров над воздушным судном.

Министр Обороны Австралии Ричард Марлес назвал такие действия опасными. Австралийское руководство считает поведение Китая неприемлемым, поскольку вертолет мог пострадать от попадания сигнальной ракеты. Китай продемонстрировал возрастающий уровень военной активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с обеспечением своих национальных интересов на фоне стремления США и их союзников сохранить свое доминирование в регионе. Австралийский военный вертолет летел на значительном расстоянии от своей территории и близко к территории Китая.