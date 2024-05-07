Прибывание гуманитарных грузов из Египта полностью заблокировано ЦАХАЛ

Согласно сообщениям ХАМАСа и арабских СМИ, израильские военные вошли в район пограничного перехода Рафах в Секторе Газа во вторник утром, препятствуя въезду грузовиков с гуманитарной помощью из Египта.

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Израильская армия "полностью остановила передвижение людей и оказание помощи", гласит заявление контрольно-пропускного пункта. Это первый случай вступления израильской армии на контрольно-пропускной пункт с момента начала войны с ХАМАСом в октябре. Граница является основным местом поставки гуманитарной помощи в Газу. Телеканал "Ал-Арабия" сообщил, что израильские солдаты подняли свой флаг в Рафахе, однако, комментарии со стороны израильских военных не последовали.

Переброска войск в этот район произошла на следующий день после того, как Израиль приказал жителям некоторых частей Восточного Рафаха немедленно покинуть город перед возможным нападением. Переговоры о прекращении огня между двумя сторонами продолжаются. ХАМАС заявил в понедельник вечером, что принял предложение посредников из Египта и Катара, в то время как Израиль отклонил его, объявив, что в нем содержатся требования, которые еврейское государство не может принять.

Вполне очевидно, Израиль желает продолжения боевых действий, так как имеет успехи на поле боя.