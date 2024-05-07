Крупные техно-гиганты активно вкладываются в азиатские страны

Корпорация Amazon.com inc. намерена выделить 9 миллиардов долларов на развитие своей облачной инфраструктуры в Сингапуре, что является последним шагом в увеличении инвестиций в Юго-Восточную Азию. Планируется, что удвоение инвестиций amazon web services в Сингапуре помогут удовлетворить растущий спрос на облачные услуги, а также ускорить внедрение искусственного интеллекта.

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Aws, предоставляющая программное обеспечение, активно расширяет свое присутствие за пределами США, особенно в азиатских рынках. Компании, включая Microsoft Corp. и Apple Inc., также увеличивают свою деятельность в Юго-Восточной Азии с населением более 650 миллионов человек, что позволяет им диверсифицировать свои бизнесы и уменьшить геополитические риски.

Помимо инвестиций в Сингапур, AWS планирует потратить около 35 миллиардов долларов за пределами США в этом году, включая Японию, Саудовскую Аравию и Мексику. Компания также запускает кластеры дата-центров в Малайзии и Таиланде.

В прошлом месяце AWS объявила о превышении объема продаж в 100 миллиардов долларов впервые за год. Руководство Amazon отмечает, что AWS извлекает выгоду из проектов модернизации технологий и растущего спроса на услуги искусственного интеллекта.

Эти планы были представлены на саммите AWS ASEAN в Сингапуре, где искусственный интеллект стал ключевым направлением благодаря инициативам американской компании. Сингапур стал первым регионом обработки данных AWS, созданным в Азии.

"Эти инвестиции окажут влияние на всю экономику Сингапура, способствуя ускорению роста и развитию облачных технологий", - сказала региональный менеджер AWS Присцилла Чонг.

По оценкам Amazon, запланированные инвестиции будут поддерживать более 12 тысяч рабочих мест в местных предприятиях каждый год. Компания также проведет семинары для более 100 предприятий в сотрудничестве с правительством Сингапура, чтобы помочь малому бизнесу использовать искусственный интеллект.

Сингапур стал ключевым центром американских компаний в Азии, таких как Meta Platforms Inc. и Alphabet Inc., и рассматривается как ворота в более широкий регион Юго-Восточной Азии, который, как ожидается, будет расти быстрыми темпами.

Главный конкурент Amazon в области облачных услуг, Microsoft, на прошлой неделе объявил о серии новых инвестиций и инициатив для Индонезии, Малайзии и Таиланда, продемонстрировав интерес к местной экономике.