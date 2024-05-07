По словам руководства, они призваны улучшить условия труда для сотрудников

Amazon постоянно утверждает, что их передовые роботы, работающие на их складах, не призваны заменять человека. Тем не менее, увеличение количества машин на их объектах за последние годы вызывает сомнения в данном заявлении.

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Amazon использует роботов на своих складах уже более десяти лет, но количество их стало значительно увеличиваться: с 350 000 единиц в 2021 году до более чем 750 000 к июню 2023 года. Рабочих беспокоит не только количество роботов, но и их дизайн, имитирующий человеческое тело. Один из таких роботов – Digit от Agility Robotics, способен выполнять различные задачи, что делает его почти идентичным человеку.

На складах Amazon появилось множество разнообразных роботов, отличающихся как внешне, так и на уровне программного обеспечения. Все они призваны выполнить монотонную, опасную работу вместо людей, а не заменить их. Amazon заверяет своих работников, что новые роботы не угрожают их рабочим местам. Они созданы для совместной работы с людьми и улучшения рабочих процессов, а не для замены сотрудников.

В то время как Amazon внедряет все больше технологий с целью увеличения эффективности процессов, компания также уверяет, что это не приведет к массовым сокращениям рабочих мест. Генеральный директор компании считает, что новые технологии помогут работникам и сделают их роль более значимой, а не лишат их работы.