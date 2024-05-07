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Amazon постоянно утверждает, что их передовые роботы, работающие на их складах, не призваны заменять человека. Тем не менее, увеличение количества машин на их объектах за последние годы вызывает сомнения в данном заявлении.
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Amazon использует роботов на своих складах уже более десяти лет, но количество их стало значительно увеличиваться: с 350 000 единиц в 2021 году до более чем 750 000 к июню 2023 года. Рабочих беспокоит не только количество роботов, но и их дизайн, имитирующий человеческое тело. Один из таких роботов – Digit от Agility Robotics, способен выполнять различные задачи, что делает его почти идентичным человеку.
На складах Amazon появилось множество разнообразных роботов, отличающихся как внешне, так и на уровне программного обеспечения. Все они призваны выполнить монотонную, опасную работу вместо людей, а не заменить их. Amazon заверяет своих работников, что новые роботы не угрожают их рабочим местам. Они созданы для совместной работы с людьми и улучшения рабочих процессов, а не для замены сотрудников.
В то время как Amazon внедряет все больше технологий с целью увеличения эффективности процессов, компания также уверяет, что это не приведет к массовым сокращениям рабочих мест. Генеральный директор компании считает, что новые технологии помогут работникам и сделают их роль более значимой, а не лишат их работы.