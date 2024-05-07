Система Parade выявляет работу пропеллера беспилотника, но также фиксирует работу вентиляторов кондиционеров.

Во Франции не прекращают работу над будущей системой борьбы с беспилотниками Parade от Thales. Однако, как сообщает британская Times, в работе системы были обнаружены значительные проблемы.

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В частности, было отмечено, что система путает дроны с установками кондиционирования воздуха. Причина этого в том, что датчики Parade предназначены для обнаружения вращения небольших пропеллеров и возникающего в результате звука, но в конечном итоге они путают вращение пропеллеров беспилотных летательных аппаратов с вращением вентиляторов в установках кондиционирования воздуха, которые можно найти на крышах зданий или верхних этажах.

Официально система была лицензирована для использования на крупных спортивных мероприятиях в прошлом году. Она смогла обнаружить десятки незарегистрированных дронов вблизи спортивных объектов, но многие сигналы системы остаются ложными. Значительная часть этих ложных срабатываний вызвана реакцией системы на элементы кондиционеров.

Стоит отметить, что летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, и французы планируют использовать Parade с большим размахом. Однако, текущая ситуация предполагает, что французским службам безопасности, возможно, придется "бороться с ветряными мельницами" во время мероприятия.