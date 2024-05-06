По мнению богатейшего человека в мире, данная технология может быть использована не теми людьми

Уоррен Баффет, один из десяти богатейших людей мира, в очередной раз заговорил об опасностях искусственного интеллекта. В речи на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway Баффет сравнил риски, связанные с искусственным интеллектом, с рисками ядерного оружия, и предупредил, что это может привести к экспоненциальному росту мошенничества.

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Баффет привел примеры того, как искусственный интеллект уже использовался для мошенничества, такого как клонирование голоса и "дипфейки". Он также упомянул, как его собственное изображение использовалось в поддельном видео, чтобы просить деньги у ничего не подозревающих людей. Баффет также предупредил о потенциальных опасностях искусственного интеллекта, включая возможность его использования для кибератак или даже создания оружия массового уничтожения. Он сравнил развитие искусственного интеллекта с выпуском джинна из бутылки, что привело к непредсказуемым и опасным последствиям.

Несмотря на свои опасения, Баффет признал, что ИИ потенциально может принести большие выгоды, такие как улучшение здравоохранения и транспорта. Однако, он также предупредил, что он может быть использован в злонамеренных целях и что важно быть осторожным и ответственным при его разработке.

Баффет, который является девятым по богатству человеком в мире с чистым капиталом в $123 миллиарда, известен не тем, что является поклонником всех современных технологий. В прошлом он говорил, что не стал бы платить $25 за весь биткоин в мире. Однако, он также инвестировал в компании, разрабатывающие искусственный интеллект, такие как Apple, которая пообещала вскоре выпустить большой прорыв в области искусственного интеллекта.