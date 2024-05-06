В рамках учений, войска должны отработать применение ядерного оружия в критических сиуациях

Российские военные проводят учения по повышению боеготовности своего тактического ядерного оружия, о чем сообщило Министерство Обороны Российской Федерации. В ходе назначенных учений были задействованы ракетные войска Южного военного округа, а вместе с ними Воздушно-Космические Силы и Военно-Морские Флот России.

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Стоит отметить, что российская армия имеет большой арсенал носителей ядерного оружия, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые невозможно перехватить современными средствами противовоздушной обороны.

По данным министерства, учения направлены на решение вопросов, связанных с готовностью российских военных к использованию тактического ядерного оружия в критических ситуациях. В Министерстве Обороны сообщили, что учения проводятся в ответ на недвусмысленные заявления официальных лиц ряда стран Североатлантического Альянса.

У российских военных сил есть широкий спектр возможностей для применения ядерного оружия при различных критических обстоятельствах. При необходимости российская армия может быстро применить это оружие в ответ на угрозы со стороны других стран. Россия имеет самые крупные запасы ядерного оружия в мире.

Стоит отметить, что западные СМИ часто обвиняли Россию в угрозах применения ядерного оружия, несмотря на заявления российских официальных лиц о том, что такое оружие может быть использовано только в исключительных обстоятельствах, перед лицом массовых угроз безопасности Российской Федерации.