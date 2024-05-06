Дрон-камикадзе Roadrunner-M может возвращаться на стартовую платформу, если не обнаружит цель.

В Соединённых Штатах Америки показали использование новейшего беспилотника, созданного американской компанией Anduril Industries. В российских ресурсах уже распространились изображения захвата дроном воздушных целей.

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Это устройство, названное как "Roadrunner-M", представляет из себя многоцелевой дрон-камикадзе, который может быть запущен повторно, пока не обнаружит свою цель. Беспилотник разрабатывался как зенитная система обороны, способная перехватывать вражеские дроны.

В конце минувшего года сообщалось, что полным ходом идёт разработка данного беспилотника, который оснащен двумя турбореактивными двигателями и транспортируется в специальном бронированном контейнере, который также служит стартовой площадкой. Технические характеристики устройства не разглашаются. В настоящий момент известно только то, что его можно использовать многократно. Если беспилотник не находит свою цель во время патрулирования, он возвращается на место запуска. Модульная конструкция делает его простым в использовании.

Беспилотный летательный аппарат запускается вертикально и представляет собой тип дрона, построенный по схеме «летающее крыло» из углепластика. Посадка и взлет также осуществляются вертикально на четырех опорах. Скорость сверхзвуковая, а время нахождения в воздухе не разглашается. Цель уничтожается путем подрыва боеголовки на траектории полета.

Согласно американским источникам, производитель уже нашел покупателя на беспилотник, но это не Вооруженные Силы Соединённых Штатов, а частная компания.