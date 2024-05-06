Сам тепловизор можно будет разместить на крыше военной или гражданской техники, а изображение будет передаваться на монитор водителя

Холдинг "Швабе" российской государственной корпорации "Ростех" разработал новую усовершенствованную тепловизионную систему для эксплуатации на военных и промышленных машинах при нулевой видимости.

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Устройство, размещенное на крыше техники, может обнаруживать человеческую фигуру на дистанции до 300 метров и распознавать технику до 500 метров даже в условиях плохой видимости. Функциональность системы даёт возможность использовать ее организациям, занимающимся землеустройством, охраной объектов, патрулированием территорий, проведением поисково-спасательных операций и подразделениям участвующим в боевых действиях.

Тепловизионный комплекс «Взгляд» был разработан экспертами Вологодского оптико-механического завода (ВООМЗ) холдинга "Швабе". Он обеспечивает технологию видимости, позволяющую управлять им в условиях низкой освещенности и наблюдать за окрестностями с выключенными фарами.

Тепловизионное изображение визуализируется благодаря камере с разрешением 640x512 пикселей. Устройство подключено к монитору, встроенному перед водителем. Информация отображается на экране в режиме реального времени, а оптическая система высокого разрешения обеспечивает высококачественное изображение даже при движении.

Тепловизионная система холдинга "Швабе" будет интересна как военным, так и охранным организациям. Радиус действия устройства достигает 500 метров. В сравнении с аналогичными устройствами, «Взгляд» гарантирует высококачественное изображение, что значительно ускоряет принятие решений в чрезвычайных ситуациях. В будущем компания планирует запустить «Взгляд» в массовое производство с ежегодным выпуском до 100 000 единиц.