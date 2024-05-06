Сообщается, что после ударов в некоторых районах региона пропало электричество

В ночь с 5 на 6 мая российская армия нанесла серию ударов по инфраструктуре украинских вооруженных сил. В частности, авиаудары были зафиксированы в Сумах и ряде других населённых пунктов Сумской области.

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Украинская сторона заявляет, что были нанесены удары по энергетической инфраструктуре. В результате авиаударов пропало электричество в нескольких городах Сумской области, в том числе в Путивле. Это сделало невозможным для украинского руководства транспортировку военных грузов в регион обычным способом - электропоездами. Атаки на объекты в Сумах и области не прекращались в течение нескольких часов.

Напряженной была ситуация и в соседней Харьковской области. Поступали сообщения о нанесении ущерба личному составу украинских формирований, командным пунктам и промышленным объектам. Кроме того, проблемы с подачей электроэнергии в Харьковской области приобрели системный характер. Киевские власти ввели в регионе новые правила использования электроэнергии, согласно которым электричество может отключаться на 6-7 часов в сутки, а в некоторых районах - даже больше.

Сообщается, что цели были поражены северо-западнее ранее освобожденной Кисловки - в районе Купянска. Стоит отметить, что на прошлой неделе, помимо Кисловки, от украинской оккупации также было освобождено село Котляровка. Сейчас российские войска приближаются к Купянску с юго-востока.