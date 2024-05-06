По мнению экспертов, у подразделений есть три возможных маршрута развития наступательной операции

Западные аналитики решили спрогнозировать варианты дальнейшего продвижения российской армии вслед за достижением успехов на Авдеевском участке.

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По данным итальянского информационного агентства RID, на Авдеевском направлении линии боевого соприкосновения, после полного освобождения Очеретино и прилегающих посёлков, российские военные вышли к железнодорожной линии на западе и получили "обширные возможности" для дальнейшего наступления на север. Есть три возможных направления для дальнейшего продвижения.

Западнее от Очеретино, в 27 километрах, расположен Покровск. Однако развитие наступления на этом участке столкнется с кое-какими трудностями - украинские военные построили линию укреплений на подходе к населённому пункту, в районе Гродовки, а вокруг самого города имеется сеть рвов, окопов и противотанковых ям.

По мнению автора, более легким было бы передвижение российской группировки в северо-западном направлении, что даст возможность, выйдя на трассу Т0504, которая расположена в 8 километрах от ЛБК, отрезать сообщение между Покровском и Константиновкой. На данном направлении у украинских военных есть только одна оборонительная линия, которая пересекает посёлок Воздвиженка.

Третий вариант продвижения стал возможным после захвата посёлка Архангельское. В 27 километрах отсюда расположена Константиновка, а в 20 километрах - пересечение автомагистралей Т0504 и М20. Это направление имеет самые благоприятные условия для российских военных: здесь практически нет оборонительных рубежей украинских военных, а в районе между Александрополем и Зарей российская армия будет расположена на высоте. Единственными препятствиями в окрестностях Константиновки, по словам автора, являются села Калиново и Яблоновка.