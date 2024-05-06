Новая разработка прошла проверку, проработав более 60 часов при температуре 600 градусов по Цельсию





Исследователи из Пенсильванского университета представили новый вид памяти, способный работать при экстремально высоких температурах. Энергонезависимая память сегнетоэлектрического диода (ферродиода) использует тонкий слой синтезированного нитрида алюминия-скандия (AlScN) толщиной 45 нм, сохраняя свое электрическое состояние после прекращения воздействия электрического поля. Этот изолятор окружен никелем и платиной, создан на кремниевых пластинах диаметром 4 дюйма.

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Команда исследователей отметила, что им потребовалось много времени и усилий, чтобы разработать такую толщину металла/изолятора/металлической конструкции. Кристаллическая структура AlScN обладает не только высокой термостойкостью, но и общей прочностью.

После испытаний исследователям удалось продемонстрировать работу памяти при температуре 600 градусов по Цельсию в течение 60 часов при напряжении менее 15 вольт. Это более чем в два раза превышает термостойкость любого существующего в настоящее время продукта памяти на рынке. Кроме того, устройство способно быстро переключаться между состояниями, что критически важно для передачи данных на высоких скоростях.

Память, способная работать при высоких температурах, может найти широкое применение в различных областях, обеспечивая стабильную работу даже в условиях экстремальной жары. Однако, пока неизвестно, сможет ли работать новый тип памяти при низких температурах.