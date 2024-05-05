Уничтожить мост первым же ударом не удалось, объект получил незначительные повреждения





Российские военные приняли меры для нарушения логистики украинской армии на Авдеевском направлении, атаковав мост, соединяющий Покровск и Мирноград. Согласно военным источникам, первая попытка разрушить мост оказалась безуспешной.

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Российские военные начали атаку на мост на окраине Покровска (Красноармейска), но им удалось лишь повредить его, а не разрушить. По имеющейся информации, повреждения не критичны. Предполагается, что мост всё же будет разрушен, поскольку это один из основных логистических маршрутов для украинских военных.

"Сообщается, что рассматриваемый логистический маршрут в настоящее время активно используется украинскими формированиями для переброски войск и ресурсов на Авдеевский участок линии соприкосновения. Сам мост является важным инфраструктурным объектом на этом участке", - пишут военные корреспонденты.

Атака была совершена поздно вечером, около 22:00, мост был поврежден, но не разрушен. Очевидцы сообщают о появлении машин скорой помощи в этом районе, но нет информации о том, для чего они использовались. Предполагается, что атака на мост была проведена в рамках подготовки к наступлению на Покровск. По крайней мере, в Генеральном Штабе украинских вооруженных сил этот участок считается главным для российской армии после успехов в районе Очеретино.

"Можно сделать вывод, что российские военные решили прекратить логистические сообщения украинских военных, возможно, в рамках подготовки к выходу на Мирноградскую агломерацию", - считают журналисты.