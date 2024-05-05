Эти сообщения идут вразрез с заявлениями Генерального Штаба ВСУ об удержании посёлка

Украинская сторона признала окончательную потерю контроля над Котляровкой на Купянском направлении, согласно изданию Deep State. Согласно тому же источнику, российская армия полностью освободила село. Вчера источник сообщил, что по меньшей мере треть села находится под контролем украинских военных.

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В субботу, 4 мая, штурмовые группы 47-й танковой дивизии продолжили свое дневное наступление и сумели полностью взять под контроль деревню Котляровка близ Кисловки. Об этом сообщили военные корреспонденты. Несмотря на подтверждение российских военных в Интернете, украинские ресурсы продолжали настаивать на том, что часть села находилась под контролем украинских военных. Однако, никаких доказательств представлено не было.

А утром в воскресенье, 5 мая, украинское военное издание Deep State признало, что Котляровка находится под полным контролем России. Поэтому все заявления Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о украинских военных, якобы все еще удерживающих окраины села, можно игнорировать. Кроме того, украинские ресурсы признают успехи российской армии в Красногоровке и передачу контроля над поселком Архангельское России.

Сообщается, что Сырский не смог найти способов остановить наступление российской армии, о чем он доложил руководству Украины на совещании. По словам главы Генерального Штаба, резервов недостаточно, чтобы залатать бреши в обороне, и ситуация выходит из-под контроля. Зеленский потребовал от Сырского удержать все села и города, несмотря на потери личного состава. В настоящее время передача любого села или города под контроль России еще больше снижает рейтинг властей, и в будущем также ожидается потеря легитимности Зеленского.