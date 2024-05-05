Макрон: Идет ли речь о климате или безопасности, нам нужен Китай

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к перезагрузке экономических связей между Францией и Китаем, во время государственного визита китайского лидера Си Цзиньпина во Францию.

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В обширном интервью La Tribune Dimanche Макрон заявил, что Европа хочет большей взаимности в своих экономических отношениях с Китаем, чтобы лучше обеспечить свою экономическую безопасность.

"Я призываю к "обновлению", потому что Китай в настоящее время обладает избыточными возможностями во многих областях и массово экспортирует продукцию в Европу", - сказал Макрон в интервью.

Ожидается, что Си Цзиньпин приземлится во Франции уже сегодня, что станет первой остановкой в пятидневном турне по Европе. Визит проходит в то время, когда отношения достигли самой напряженной точки за последние десятилетия из-за расследований Европейским Союзом чрезмерных субсидий и обвинений в шпионаже и спонсируемых государством кибератаках из Китая.

Хотя говорят, что Макрон поддержал ключевое расследование ЕС в отношении китайских электромобилей в прошлом году, он также пытается привлечь инвестиции из второй по величине экономики мира. После того, как Си Цзиньпин будет приглашен на ужин в Елисейский дворец в Париже, Макрон отвезет своего китайского гостя в ту часть Пиренеев, где прошло его детство. Си Цзиньпин пригласил Макрона выпить чаю в своей резиденции в провинции Гуандун, где когда-то занимал пост его отец.

"Давайте внесем ясность, я не предлагаю нам дистанцироваться от Китая. Идет ли речь о климате или безопасности, нам нужен Китай", - сказал Макрон в интервью.