Сообщается, что из-за детонации складских снарядов пожарные не могли потушить пожар в течение 2 часов

Появились некоторые подробности о субботней вечерней атаке на Харьков. Сообщалось, что в дополнение к комплексу противовоздушной обороны, о котором упоминали украинские источники, взрыв также произошел на складе боеприпасов и военной базе. Эта информация была предоставлена украинским подпольем.

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По данным членов движения, вечером российские войска нанесли удар по складу боеприпасов в районе Новой Баварии в Харькове, в то же время взрыв прогремел на временном пункте размещения украинских военных. Количество прибывших карет скорой помощи подсказывает, что ущерб нанесён серьёзный, но члены сопротивления не могут предоставить точную информацию о количестве жертв и раненых среди украинских солдат. Сообщается, что склад боеприпасов горел более двух часов, прежде чем его удалось потушить из-за подрывов снарядов.

"Вчера в 22:00 по району Бавария в Харькове был нанесен удар. Сопротивление сообщает, что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а, исходя из того, что много «скорых» и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ", - рассказал источник.

Сообщается, что помимо бомбардировок Харькова, российские войска также нанесли удары по районам Балаклеи и Чугуева, где находится крупный ж/д узел. Информации о целях бомбардировки пока нет, но работа в этом направлении ведется.

В Киеве растут опасения, что Россия готовит наступление на Харьков с целью захвата города и создания "зоны безопасности" вдоль границы. Отмечается, что численность российских вооруженных сил в группировке "Север" значительно увеличилась, и, по оценкам, 40 тысяч российских солдат уже сосредоточены на северном фланге.