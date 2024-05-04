От планирования архитектуры до физической реализации и проверки алгоритмов для машинного обучения - все эти задачи решались ИИ

Samsung представила свой первый мобильный процессор, построенный с использованием 3-нанометрового технологического процесса. Наиболее впечатляющей частью этого является то, что он был разработан с использованием инструментов Synopsys, программного обеспечения EDA на основе искусственного интеллекта.

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Компании Synopsys и Samsung объявили о своем успехе в этой области, пролив свет на то, как Samsung использовала программное обеспечение Synopsys на основе искусственного интеллекта для оптимизации SoC. От планирования архитектуры до физической реализации и проверки алгоритмов для машинного обучения - все эти задачи решались программным обеспечением на основе искусственного интеллекта.

Программное обеспечение Synopsys включает в себя три основных модуля: DSO.ai для проектирования микросхем, VSO.ai для функциональной проверки и TSO.ai для тестирования полупроводников. Эти модули используют большие наборы данных с моделями глубокого обучения для автоматизации и ускорения трудоемких задач проектирования микросхем.

В мобильном процессоре Samsung искусственный интеллект контролирует все - от определения местоположения и маршрута до оптимизации производительности. Компания Synopsys утверждает, что только ее программное обеспечение на основе искусственного интеллекта сэкономило команде Samsung многие недели ручного труда.

Это первая итерация комплексного проекта Samsung по разработке своей новой 3-нанометровой технологии GAAFET (gate-all-around FET). Хотя Samsung представила первый коммерческий чип GAAFET два года назад, но он был ограничен простыми процессами майнинга криптовалют.