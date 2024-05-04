Для игры Senua's Saga: Hellblade II на низких настройках в разрешении FullHD потребуется видеокарта GTX 1070 или Radeon RX 5700.

Senua's Saga: Hellblade II - это очень амбициозная игра, продемонстрированная в 2019 году компанией Ninja Theory.

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Ninja Theory опубликовала полные спецификации для Senua's Saga: Hellblade II. Игра позиционируется как одна из самых технологичных для своего времени, с требованиями к оборудованию, которые являются одними из самых серьёзных за последние годы, на уровне таких игр, как Immortals of Aveum и Alan Wake II. Для запуска Senua's Saga на низких настройках с разрешением 1080p требуется видеокарта на уровне GeForce GTX 1070, Radeon RX 5700 или Intel Arc A50. Для запуска игры в формате 4K необходимы графические процессоры высокого класса, такие как RTX 4080 и RX 7900 XTX, и ни одна карта Intel Arc не способна справиться с этой задачей. Интересно отметить, что Intel Arc A70 рекомендуется для игр с разрешением 1440p, наряду с RTX 3080 и RX 6800 XT, несмотря на то, что производительность графического процессора Intel намного ниже, чем у двух других.

Хотя в спецификациях не упоминается частота кадров, вполне вероятно, что она рассчитана на 30 кадров в секунду. Также указано, что масштабирование и генерация кадров могут повысить производительность. Senua's Saga поддерживает DLSS 3, FSR 3 и XeSS 1.3, но последнее не включает решение для генерации кадров, только масштабирование. Для Senua's Saga требуется не менее 16 ГБ системной оперативной памяти, что стало стандартом в последнее время. Для игры необходимо 70 ГБ дискового пространства.

Senua's Saga: Hellblade II будет доступна в Steam и Xbox Game Pass 21 мая.