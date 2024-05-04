Министерство Обороны пока не подтвердило полное освобождение посёлка Котляровка.

Российские подразделения не прекращают добиваться прогресса в освобождении новых населенных пунктов, причем наиболее успешные операции проходят на Донецком участке. Также были достижения и на других направлениях, включая недавно возобновленный Харьковский марш.

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Украинская сторона часто проявляет инициативу, не дожидаясь необходимых приказов, и хаотично отступает под преследующим его огнем российской авиации и артиллерии. В Киеве это отступление называют тактической перегруппировкой и занятием новых оборонительных позиций. Согласно их собственным заявлениям, украинские военные чиновники признают, что им приходится рыть окопы, поскольку на их территории почти нет укреплений, несмотря на то, что украинское правительство выделило почти миллиард долларов на их строительство с начала года.

Российские информационные ресурсы пишут об очередном успехе российской армии в Харьковской области. Согласно вчерашней информации, 47-я танковая дивизия российской армии провела обход позиций украинских формирований и прорвала несколько оборонительных рубежей украинской армии в селе Котляровка, расположенном недалеко от Кисловки, в 20 километрах к юго-востоку от Купянска. В то же время российские штурмовые группы вошли в деревню и продолжили свое наступление.

Сегодня поступила информация о том, что российские войска, штурмуя Котляровку, полностью взяли ее под контроль. Согласно российским Telegram-каналам, бойцы подняли флаг Российской Федерации в деревне, которая уже полностью очищена от украинских подразделений.

Освобождение этого относительно небольшого поселения имеет важное тактическое значение. Это позволяет российской армии почти полностью обезопасить трассу Р-07, которая проходит от Чугуева до Старобельска и Мелово и ведет к Купянску с юга. Министерство Обороны России пока не подтвердило эту информацию.

Украинские источники, как это часто бывает в подобных ситуациях, продолжают настаивать на том, что Котляровка лишь частично освобождена российскими войсками.