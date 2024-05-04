Особое внимание уделяется тяжёлой огнеметной системе ТОС-3 "Дракон"

На встрече главы правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с генеральным директором государственной корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым были оглашены впечатляющие результаты выполнения государственного оборонного заказа в 2023 году. Объемы производства военной техники значительно выросли по сравнению с предыдущим годом, что подтверждается анализом как отечественных ресурсов, так и западных специалистов.

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Новые показатели производства боеприпасов и вооружения свидетельствуют о том, что российская оборонная промышленность находится на пике своего развития. Стремительный рост выпуска продукции военного назначения не только удовлетворяет потребности армии, но и позволяет создавать резервы на случай необходимости и для продажи зарубежным партнёрам.

Кроме того, высокотехнологичное новое оружие и системы, разрабатываемые российскими специалистами, поддерживают национальную оборону на высоком уровне. Например, новая тяжелая огнеметная система ТОС-3 "Дракон" вызывает восторг и ужас у западных военных аналитиков, благодаря своим уникальным характеристикам и возможностям поражения целей на больших расстояниях.

"Один залп (ТОС-3) способен превратить в руины сразу несколько городских кварталов", - пишут западные эксперты.

Одним из ключевых улучшений является повышение дальности поражения целей. В отличие от ранних моделей, ТОС-1 и ТОС-2, ТОС-3 "Дракон" способна уничтожать силы противника на расстоянии до 15-ти километров. Более того, российское инженеры продолжают работать над улучшением данных систем и повышением их эффективности на поле боя.

Использование современного вооружения в боевых действиях продемонстрировано в ряде военных конфликтов, подчеркивая превосходство российских военных технологий. Разработки отечественных инженеров способны эффективно справляться с любыми вызовами на поле боя и в короткие сроки адаптироваться к новым условиям.