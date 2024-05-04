Онур "Рон" Аксой продавал контрафактное оборудование через такие онлайн-платформы, как eBay и Amazon, выдавая его за оригинальную продукцию Cisco

Судья вынес приговор генеральному директору 19 мошеннических технологических компаний. Мужчина из Флориды возглавил аферу по продаже контрафактного сетевого оборудования Cisco, оцененного властями более чем на миллиард долларов. Осужденный получил шесть лет тюремного заключения за мошенничество.

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Онур "Рон" Аксой был арестован и обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств и почты, а также в сговоре с целью мошенничества. Через год он подписал соглашение о признании вины, чтобы получить смягчение приговора. Судья решил, что он проведет следующие шесть лет в тюрьме и выплатит компании Cisco и другим жертвам его мошеннических сделок 100 миллионов долларов.

Аксой управлял 19 онлайн-компаниями под эгидой корпорации Pro Network Entities. С 2013 по 2022 год множество подставных фирм продавали контрафактное оборудование через такие онлайн-платформы, как eBay и Amazon, используя не менее 25 псевдонимов. Среди покупателей были армия, военно-морской флот и военно-воздушные силы США, а также другие государственные учреждения, школы, больницы и частные компании.

Качество поддельного оборудования оказалось низким, с отказами через некоторое время после установки. Министерство юстиции отметило, что Pro Network приобретало свои устройства у китайских поставщиков контрафактной электроники, создавало поддельную документацию и загружало пиратское программное обеспечение под видом "восстановленного".

В 2014 году Cisco и правоохранительные органы обнаружили подозрительную деятельность Pro Network. Хотя компания получила семь уведомлений об остановке противоправных действий, Аксой отвечал поддельными счетами и адресами. Таможня начала изымать грузы мошенника, однако он использовал фальшивые данные для возврата части изъятого оборудования.

Схема деятельности Аксоя представляла угрозу для инфраструктуры США, заняв ее ресурсы пересылкой десятков тысяч поддельных и некачественных устройств из Китая. Прокурор Викас Ханна назвал его деятельность одной из крупнейших операций торговли контрафактной продукцией в истории, поставившей под угрозу как гражданский, так и военный сектор США.

Несмотря на скидки до 94% от цены оригинального оборудования, "Аксой" продал контрафакт на сумму более миллиарда долларов. В момент ареста власти изъяли со склада еще 1156 устройств на общую сумму в 7 миллионов долларов.