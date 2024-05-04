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В сети появились новые видеоматериалы, на которых видно, как уничтожается военная бронетехника на одном из направлений линии боестолкновений - на Авдеевском участке.
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С передовой проступили данные, что украинские формирования пытались атаковать силами, принадлежащими к "элите" 47-й механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, которая была отправлена на Авдеевский участок. Однако, атаку украинской группировки сорвали военные подразделения 41-й гвардейской армии Вооруженных Сил России.
В момент контратаки ВСУ были поражены американский танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley. Abrams был нейтрализован, а потом уничтожен противотанковыми средствами. Bradley, которая пыталась прикрыть танк, также была уничтожена дроном-камикадзе.
Пехота предприняла попытку спрятаться в лесополосе после потери БМП и была разгромлена артиллерией России. Также сообщается о сбитом вертолете Ми-8, оставшемся на вооружении украинских формирований, силами российской противовоздушной обороны.
Сейчас украинские войска выдавливаются из Архангельского и создали за селом оборонительную линию вдоль прудов и озер. Есть предложения, что российская армия за несколько дней займёт весь посёлок. ВСУ вынуждены отступать почти по всей линии боевого соприкосновения под давлением российских войск.
Полное видео доступно по ссылке: https://t.me/milinfolive/121500