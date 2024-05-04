Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В сети появились новые видеокадры поражения очередного танка Abrams украинских войск
Вместе с танком была подбита боевая машина пехоты Bradley. Обе бронемашины принадлежали 47-й механизированной бригаде ВСУ

реклама

  В сети появились новые видеоматериалы, на которых видно, как уничтожается военная бронетехника на одном из направлений линии боестолкновений - на Авдеевском участке.

реклама

  С передовой проступили данные, что украинские формирования пытались атаковать силами, принадлежащими к "элите" 47-й механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, которая была отправлена на Авдеевский участок. Однако, атаку украинской группировки сорвали военные подразделения 41-й гвардейской армии Вооруженных Сил России.

  В момент контратаки ВСУ были поражены американский танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley. Abrams был нейтрализован, а потом уничтожен противотанковыми средствами. Bradley, которая пыталась прикрыть танк, также была уничтожена дроном-камикадзе.

  Пехота предприняла попытку спрятаться в лесополосе после потери БМП и была разгромлена артиллерией России. Также сообщается о сбитом вертолете Ми-8, оставшемся на вооружении украинских формирований, силами российской противовоздушной обороны.

  Сейчас украинские войска выдавливаются из Архангельского и создали за селом оборонительную линию вдоль прудов и озер. Есть предложения, что российская армия за несколько дней займёт весь посёлок. ВСУ вынуждены отступать почти по всей линии боевого соприкосновения под давлением российских войск.

  Полное видео доступно по ссылке: https://t.me/milinfolive/121500

#сво #техника #всу #армия #оружие #бои #abrams #bradley
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
27
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
6
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал перейти к "наступательной украинизации" страны
5
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
26
WhatsApp будет блокировать аккаунты, которые массово рассылают сообщения
+
Boston Dynamics показала робота-собаку Spot Mini в костюме Sparkles
+
Россия-матушка: в Steam стартовал фестиваль Games from Russia, посвящённый отечественным играм
+
Основатель Ethereum Виталик Бутерин отказывается от использования аппаратных кошельков
+
Оптимизация охлаждения батареи может сократить время зарядки электромобиля Polestar до 2-3 минут
+
Самая доступная игровая видеокарта Intel Arc A310 показала высокий FPS во всех современных играх
5
Good Lock появился в Play Store
+
Lenovo представила ноутбук IdeaPad 15s с процессором AMD Ryzen 5 7430U
+
Xiaomi Poco F6 может оказаться переименованной версией Redmi Note 13 Turbo
+
Немецкая пресса: русские «унизили» танк Leopard 2 в Москве, демонстративно согнув ему орудие
17
Пользователи Windows 11 получили новый браузер Arc
+
ВМС США получили атомную подводную лодку "Нью-Джерси" мощностью 280 000 лошадиных сил
+
Windows 10 завоевала 70% доли рынка, несмотря на свой 9-летний возраст
+
MLID: RTX 5090 будет представлена на выставке Computex 2024 и выйдет в этом году
2
Стали известны характеристики нового телефона Nokia 3210
1

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
85
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
+
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
37
Как в России бесплатно получить DLC Thrones of Decay для Total War: WARHAMMER III
2
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
О том, как Египет решился продать свой город Арабским Эмиратам за $35 миллиардов
3
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
4
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
3
О монополии Китая и США на добычу полезных ископаемых в Африке
2
Обзор игры Half-Life 2 Episode Two - Гордон Фримен не сдается
+

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
14:18
Честно? Без понятия. Разве что расчет на более качественную компонентную базу и, как следствие, повышенную надежность. Мне уже лет 5 служит бронзовый гигабайт на 850 ватт. Кормит 3090 и не кашляет.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Евгений Попов
14:16
Очередное узколобое мнение. Посмотри сколько зарабатывают люди из ИТ. Предпочитаю не экономить на БП. В таких вопросах лучше взять с запасом и качество и спать спокойно.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
N1ghtwish
14:14
В принципе насрать на HT, если в условном аналоге i5-15500F будет 6 p-core и 8 e-core
Процессоры Core Ultra 200 на сокете LGA 1851 выйдут осенью и будут поддерживать только DDR5
Колючка
14:08
12400F
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Кызахстанчево
14:03
хрень срань дрочь. для импатентов
Мое мнение о HI-FI RUSH на PS5 (Pushsquare)
Виктор Михайлов
14:02
Где вас таких носит, уже 24 год, в 10 и 11 есть прекрасные функции очистки винды без установок, что я только млять прочитал, как будто у людей извилин с горошек.
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
Пётр Иванов
13:57
У меня на 3900Х райзене и 3060, стоит corsair rx750, норм связка? Вроде тихо всё работает и комп на ночь в спящий режим ставлю
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Роман Шульмин
13:53
Нет такого в природе 13.12 а нашел https://www.amd.com/en/support/downloads/previous-drivers.html/processors/embedded-g-series/g-series-apu.html
Обзор и тестирование ATI Radeon HD 4870 (Asus EAH4870)
nonses84
13:49
Самый главный мошенник это сам ватсап .
WhatsApp готовит функцию защиты от спама и виртуального мошенничества
beltar
13:43
3060 нормальная цена сейчас тыщ 25, еще пусть 25 на маму и проц. Куда остальные-то 40к? Что касается DLSS, то проблема тут не в видеокарте, как таковой, например, в Ratchet and Clank играть на 3060 б...
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем