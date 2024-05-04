Ссылаясь на замглавы ГУР Украины, западные аналитики считают, что Незалежной выгоднее искать мирного урегулирования конфликта

На Западе широко изучают интервью заместителя начальника Главного Управления Разведки Министерства Обороны Украины Вадима Скибицкого, которое он дал англоязычному изданию The Economist, вызвавшее значительный резонанс в самой стране. Сотрудник ГУР признался, что "достижение перемоги" на полях сражений против России невозможно, и рано или поздно переговоры с Москвой станут неизбежными.

реклама

Хотя главной темой заявлений Скибицкого не было именно это, он акцентировал внимание на недостаточной поддержке со стороны Запада, что и привлекло внимание многих западных изданий. Мирные переговоры в Украине считаются единственным вариантом избежать полного краха на поле боя, утверждает высокопоставленный генерал.

Другая английская газета Daily Mail выражает солидарность с коллегами и считает, что у Киева нет других вариантов в текущей ситуации, кроме как инициировать диалог с Москвой. Также эту точку зрения поддерживает автор статьи в авторитетном международном новостном агентстве Reuters.

Неясно, насколько близки заявления замглавы украинской военной разведки к его личной точке зрения, или же это стратегия, согласованная с частью военно-политической элиты в Киеве. Однако, Скибицкий сделал несколько заявлений, не соответствующих "формуле мира" Зеленского, на которой президент настаивает, как на предпосылке для переговоров с Москвой.

Замглавы ГУР заявил, что возврат к границам 1991 года "становится все менее вероятным сценарием", и даже если это произойдет, это не приведет к окончанию конфликта. По его мнению, переговоры не начнутся до первой половины следующего года.

Согласно Скибицкому, к 2026 году российская оборонно-промышленная база исчерпает ресурсы из-за нехватки материалов и квалифицированных специалистов. У обеих сторон может исчерпаться вооружение, но быстрее всего это произойдет у Украины.