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На Западе широко изучают интервью заместителя начальника Главного Управления Разведки Министерства Обороны Украины Вадима Скибицкого, которое он дал англоязычному изданию The Economist, вызвавшее значительный резонанс в самой стране. Сотрудник ГУР признался, что "достижение перемоги" на полях сражений против России невозможно, и рано или поздно переговоры с Москвой станут неизбежными.
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Хотя главной темой заявлений Скибицкого не было именно это, он акцентировал внимание на недостаточной поддержке со стороны Запада, что и привлекло внимание многих западных изданий. Мирные переговоры в Украине считаются единственным вариантом избежать полного краха на поле боя, утверждает высокопоставленный генерал.
Другая английская газета Daily Mail выражает солидарность с коллегами и считает, что у Киева нет других вариантов в текущей ситуации, кроме как инициировать диалог с Москвой. Также эту точку зрения поддерживает автор статьи в авторитетном международном новостном агентстве Reuters.
Неясно, насколько близки заявления замглавы украинской военной разведки к его личной точке зрения, или же это стратегия, согласованная с частью военно-политической элиты в Киеве. Однако, Скибицкий сделал несколько заявлений, не соответствующих "формуле мира" Зеленского, на которой президент настаивает, как на предпосылке для переговоров с Москвой.
Замглавы ГУР заявил, что возврат к границам 1991 года "становится все менее вероятным сценарием", и даже если это произойдет, это не приведет к окончанию конфликта. По его мнению, переговоры не начнутся до первой половины следующего года.
Согласно Скибицкому, к 2026 году российская оборонно-промышленная база исчерпает ресурсы из-за нехватки материалов и квалифицированных специалистов. У обеих сторон может исчерпаться вооружение, но быстрее всего это произойдет у Украины.