Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Российская армия продолжила наносить удары по объектам ВСУ в Харьковской области
Также сообщается о прилётах в Днепропетровской области

реклама

  В ночь с 3 на 4 мая российская армия провела атаки на объекты украинских формирований в Харьковской области, нанеся удары по различной инфраструктуре. По сообщениям, поступившим из Чугуева, были зафиксированы новые удары по военно-транспортному узлу в городе. Чугуев выступает важным пунктом для передислокации военных сил и средств в различных направлениях, включая Купянск и Славянско-Краматорское.

реклама

  Чугуев играет значительную роль в транспортной инфраструктуре Харьковской области, поэтому через него регулярно проходят военные грузы, включая боеприпасы, направляющиеся к передовой.

  Представитель Киева в Харькове, Терехов, в течение ночи опубликовал информацию об инцидентах в областном центре. После взрывов в городе произошло отключение электроэнергии, что привело к остановке нескольких военных конвоев. Вопрос о возможных новых атаках на них находится на стадии уточнения. Также были отмечены инциденты в оккупированном украинской армией Славянске, где произошел удар по одной из их позиций.

  Были проведены удары по объектам в Днепропетровской области, включая атаку на объект в Павлограде, который, подобно Чугуеву в Харьковской области, является важным транспортным узлом для российских военных сил. Через Павлоград осуществляется передислокация личного состава и военной техники в направлении Покровска, куда приближаются российские вооруженные силы после освобождения Авдеевки и Очеретино.

#сво #техника #всу #армия #оружие #ракеты #наступление #удары
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
23
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
3
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
22
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал перейти к "наступательной украинизации" страны
1
Boston Dynamics показала робота-собаку Spot Mini в костюме Sparkles
+
WhatsApp будет блокировать аккаунты, которые массово рассылают сообщения
+
Россия-матушка: в Steam стартовал фестиваль Games from Russia, посвящённый отечественным играм
+
САУ "Мста-С" оснастили "бревенчатой избой" для защиты от гранатомётов и дронов
1
Военный эксперт Берлетик рассказал, что ракеты "Искандера" превосходят ATACMS по всем параметрам
1
Основатель Ethereum Виталик Бутерин отказывается от использования аппаратных кошельков
+
Оптимизация охлаждения батареи может сократить время зарядки электромобиля Polestar до 2-3 минут
+
Самая доступная игровая видеокарта Intel Arc A310 показала высокий FPS во всех современных играх
5
Немецкая пресса: русские «унизили» танк Leopard 2 в Москве, демонстративно согнув ему орудие
17
Good Lock появился в Play Store
+
В сети появились видеоматериалы с испытаниями китайской гиперзвуковой ракеты 2PZD-21
1
Xiaomi Poco F6 может оказаться переименованной версией Redmi Note 13 Turbo
+
Microsoft неспособна автоматически исправить ошибку Windows 10 KB5034441
5
Пользователи Windows 11 получили новый браузер Arc
+
США ввели санкции против компаний из Китая, Европы, ОАЭ и Турции за помощь России
3

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
67
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
54
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
72
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
5
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
16
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
26
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
2
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
4
Как в России бесплатно получить DLC Thrones of Decay для Total War: WARHAMMER III
1

Сейчас обсуждают

ЮРА ОНИЩЕНКО
07:54
Кастрюлю сними
Daily Telegraph: Новое наступление армии РФ может стать для Украины «концом»
Free Time
07:48
Проблема в том, что там не только только она
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Johan_888
07:47
Избушка на гусеножках.
Interia: Деревянное "бронирование" российской гаубицы "Мста-С" удивило иностранных экспертов
Maximus Autismus
07:42
Неск локомотивов в одном составе через определенное кол-во вагонов.
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
Sergiu Bunacalea
07:42
А как ты можешь приравнивать высокогерцовый экран с 100 % охватом SRGB, с полноценной матрицей на 8 бит без frc и плотностью пикселей как на 4к экране с самым бюджетным монитором где размер пикселя с ...
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
Александр Сердюков
07:41
Лишить права русскоязычных украинцев выполнять священный долг по защите родины
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал перейти к "наступательной украинизации" страны
Борис Пирожок
07:32
Вес одного вагона около 20 тн., 2000 вагонов это 40000 тн. Это же какой локомотив нужен чтобы потянуть такой состав? Что-то не очень верится.
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
HyperVG
07:22
У меня так по всей комнате системник с hd4850 летал. Там турбинка на 10000 оборотов была, еле поймал его)))))))
Россиянин взял четыре «золота» с Intel Core i5-8600K, усовершенствовав систему воздушного охлаждения
grazer08
06:58
Не бзди, скоро и Харьков и Одессу отожмем. А западные территории Польша, Венгрия и Румыния оттяпают и все - нет даже 404.
Daily Telegraph: Новое наступление армии РФ может стать для Украины «концом»
fhjfttghjf
06:53
против лома нет приема
Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем