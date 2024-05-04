Также сообщается о прилётах в Днепропетровской области

В ночь с 3 на 4 мая российская армия провела атаки на объекты украинских формирований в Харьковской области, нанеся удары по различной инфраструктуре. По сообщениям, поступившим из Чугуева, были зафиксированы новые удары по военно-транспортному узлу в городе. Чугуев выступает важным пунктом для передислокации военных сил и средств в различных направлениях, включая Купянск и Славянско-Краматорское.

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Чугуев играет значительную роль в транспортной инфраструктуре Харьковской области, поэтому через него регулярно проходят военные грузы, включая боеприпасы, направляющиеся к передовой.

Представитель Киева в Харькове, Терехов, в течение ночи опубликовал информацию об инцидентах в областном центре. После взрывов в городе произошло отключение электроэнергии, что привело к остановке нескольких военных конвоев. Вопрос о возможных новых атаках на них находится на стадии уточнения. Также были отмечены инциденты в оккупированном украинской армией Славянске, где произошел удар по одной из их позиций.

Были проведены удары по объектам в Днепропетровской области, включая атаку на объект в Павлограде, который, подобно Чугуеву в Харьковской области, является важным транспортным узлом для российских военных сил. Через Павлоград осуществляется передислокация личного состава и военной техники в направлении Покровска, куда приближаются российские вооруженные силы после освобождения Авдеевки и Очеретино.