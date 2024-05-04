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Zelikman
В сети появилась информация о новых домашних майнерах BOMBAX EZ100-C для Ethash и Etchash
Новый ASIC-аппарат способен выдавать 3200 MH в секунду, потребляя при этом 570 Ватт

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  Как любое современное высокотехнологичное оборудование, вычислительные устройства для майнинга криптовалют не стоят на месте, а порой даже демонстрируют невероятные скачки в приросте хешрейта и повышении эффективности.

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  В сети появилась информация, касательно моделей ASIC-устройств нового поколения, которые способны добывать монеты с алгоритмами Ethash и Etchash.

  По предварительным данным, аппарат BOMBAX EZ100-C сможет выдавать порядка 3200 MH в секунду при потреблении всего 570 Ватт, что на порядок эффектнее, чем нынешние модели от компании Jasminer. К примеру модель X16-Q Pro может показывать 2050 MH с энергопотреблением в 520 Ватт, что практически в полтора раза уступает новинке по хешрейту, требуя при этом лишь на 10% меньше энергии. Обе модели являются вариантами для домашнего майнинга, которые не требуют особых условий, как например разделение тёплого и холодного воздуха, шумоизоляции и факторов. Однако, стоимость данного устройства пока не раскрывается.

  При этом стоит напомнить, что в ближайшие 12 месяцев компания Jasminer может представить ещё более впечатляющие ASIC-аппараты. Новый домашний флагман будет потреблять всего лишь 780 Ватт и выдавать при этом 7800 MH в секунду.

  

#майнинг #криптовалюты #asic #оборудование #ethash
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