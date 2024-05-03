ВСУ не удаётся стабилизировать ситуацию на передовой.

ВС России не прекращают наступление сразу на нескольких направлениях линии соприкосновения - в ДНР и Харьковской области. По последним данным, российские бойцы заняли большую часть территории Котляровки под Купянском.

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В настоящее время поступают данные о том, что российские войска атаковали украинские формирования в Парасковиевке со стороны оказавшейся под контролем России Новомихайловки. Боестолкновения идут за посёлок, прикрывающий автодорогу о0532 Марьинка-Угледар.

Российские силы продвигаются к востоку села, охватывая его территорию. По имеющейся информации, свыше половины поселка перешло под контроль Вооружённых Сил России.

Неподалеку от ранее освобожденного села Первомайское, на северо-западном участке линии боевого соприкосновения российские войска вышли к цепочке оврагов, называемых местными жителями балкой Домаха.

Помимо этого, Вооруженные Силы Российской Федерации взяли под контроль фруктовые сады, а также другие территории на данном участке, где ранее украинские формирования оборудовали свои оборонительные позиции. Ситуация для Киева складывается не лучшим образом, учитывая, что постепенно подразделения ВСУ вытесняются по всей линии соприкосновения.