Под ударом оказались склады с боеприпасами, а также ряд инфраструктурных объектов

На Украины сегодня неоднократно звучала воздушная тревога из-за ударов, нанесенных российскими Воздушно-Космическими Силами по инфраструктурным и военным объектам в Харьковской и Херсонской областях.

реклама

Представитель украинских властей в Харькове Игорь Терехов поделился в своём Telegram-канале, что вслед за объявлением тревоги в городе прогремели мощные взрывы.

Помимо этого поступила информация о нанесении удара по объектам в районе железнодорожного вокзала в Чугуеве, где, по словам местных чиновников, российские войска использовали кассетные боеприпасы.

Координатор подпольного движения в Николаеве Сергей Лебедев рассказал прессе о поражении склада оружия и боеприпасов в Чугуеве. Местные источники поделились, что слышали звуки ракетных ударов на расстоянии свыше 20 км.

Глава херсонской администрации Александр Прокудин заявил о нанесении ущерба объектам инфраструктуры в результате прилётов от ВКС, включая склады и газопроводы. Чиновник рассказал, что под ударом оказались объекты коммунальной инфраструктуры, гаражи, склады и припортовая инфраструктура. Это стандартные заявления представителей администрации Зеленского, после поражения военных объектов.