На фоне этого, увеличилось число платежей из Украины - люди начали вывозить свои деньги заграницу.

Нацбанк Украины фиксирует парадоксальную, но вполне логичную ситуацию с денежными переводами на родину уехавших за границу украинцев. В период после начала вооружённого конфликта за рубеж сбежали миллионы жителей страны, что привело к отрицательной динамике иностранных переводов. Согласно данным украинского финрегулятора, объем денежных переводов из-за рубежа на Украину уменьшился на 8,7% в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сократившись до 2,63 миллиарда долларов.

реклама

Эксперты полагают, что основная причина этого явления заключается в выезде семей трудовых мигрантов за границу. Сейчас им становится сложнее переводить деньги своим родным из-за отсутствия возможности. Кроме того, снижение уровня помощи украинцам со стороны европейских стран также влияет на ситуацию.

Изменение тренда с заграничными денежными переводами на Украину не радует киевские власти. По прогнозам финансовых аналитиков, ситуация не улучшится и дальше, скорее всего, приток валюты от уехавших украинцев будет продолжать сокращаться. Кроме того, после февраля 2022 года начался обратный процесс — миллионы жителей вывозят деньги на заграничные счета, что также оказывает негативное влияние на экономику страны. Отток таким образом составляет 35 миллионов долларов ежедневно по данным НБУ.

Любопытен ещё тот факт, что украинские граждане по сей день пытаются покинуть территорию Украины, невзирая на ограничения со стороны администрации Зеленского, а обратно на родину никто не хочет. Вместе с оттоком людей, снижаются и сборы налогов в государстве.