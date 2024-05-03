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Zelikman
Цены на компьютерные комплектующие могут вырасти на фоне увеличения производственных затрат
Согласно аналитике Digitimes, вслед за повышением цен на материалы, вырастет и стоимость сборки нового ПК.

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  Согласно отчету Digitimes, цены на медь резко подскочили: с примерно 5000 долларов за метрическую тонну в 2020 году до 8300 долларов на сегодняшний день. Поскольку медная проводка используется в практически каждом электронном устройстве, это увеличение цен непременно отразится на потребителях.

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  Уже сейчас это воздействие затрагивает некоторых поставщиков. Несколько китайских компаний полупроводников недавно сообщили своим клиентам, что немедленно повысят цены на 10-20%, чтобы компенсировать инфляцию материалов. Такие компании, как эксперты по защите аккумуляторов ICM, разработчики схем Yaxin и испытательные центры Halochip и Chiplink, вынуждены переносить эти дополнительные расходы на своих клиентов.

  Хотя многие могут быть не знакомы с этими компаниями, они поставляют важные компоненты для таких гигантов, как Intel, Broadcom, Texas Instruments и многих других, что приведёт к повышению цен во всей цепочке поставок.

  Драгоценные металлы, включая золото, также становятся все дороже для производителей. Учитывая этот факт, а также огромный спрос на аппаратное обеспечение искусственного интеллекта, такое как графические процессоры и хранилища, каждый компонент электроники испытывает трудности.

  Ситуацию усложняет то, что компания Western Digital в прошлом месяце предупредила о немедленном росте цен на изделия для хранения данных в этом квартале из-за увеличивающегося спроса. Аналитики прогнозируют, что цены на клиентские SSD могут вырасти на двузначные проценты только во втором квартале 2024 года после уже произошедшего роста в первом квартале. Поскольку ожидается, что цены на DRAM для ПК и серверов поднимутся на 10-15%, это создаст проблемы для сборщиков и их клиентов.

  Хотя эти предварительные прогнозы увеличения цен, возможно, не связаны прямо с кризисом металлов, рост издержек в связи с инфляцией материалов означает, что производители ПК оказались в трудном положении.

  Такая ситуация напоминает безумие цен на графические процессоры во время криптовалютного бума и пандемии. Но в отличие от этих относительно краткосрочных явлений, этот кризис материалов может быть более длительным. Спрос на аппаратное обеспечение искусственного интеллекта продолжает расти, что увеличивает давление на уже ограниченные поставки.

#amd #nvidia #видеокарты #ssd #материнские платы #hdd #компьютеры #железо
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