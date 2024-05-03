Теперь в армию начнут набирать больных туберкулёзом, инфекцией вируса иммунодефицита, раком, а также психическими расстройствами

Украинское Министерство Обороны обновило перечень заболеваний, которые влияют на степень годности к военной службе в Вооруженных Силах Украины. Согласно новому списку, годными к мобилизации являются украинские граждане, страдающие туберкулезом, инфекцией вируса иммунодефицита человека, раком, а также психическими расстройствами.

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Граждане с определенными формами туберкулеза могут быть признаны способными к несению службы в военных комиссариатах и подразделениях обеспечения. Все больные данным недугом обязаны вновь пройти медицинскую комиссию, если у них не находится в стадии распада легочная ткань.

Что касается носителей вируса иммунодефицита человека без прогрессирования заболевания, они также признаются годными для выполнения задач в тыловой зоне и на передовой линии боевых действий, согласно новым поправкам.

Люди с онкологическими заболеваниями будут сняты с воинского учета только при обстоятельствах, если злокачественные опухоли не поддаются оперативному вмешательству и имеют метастазы. Украинцы с психическими расстройствами также могут быть признаны годными для отправки в Вооружённые Силы Украины, в том числе лица с умеренной умственной отсталостью.

Беременные женщины теперь также считаются годными к несению службы, если срок беременности и послеродовой период прошли без осложнений. Наличие осложнений или каких-либо проблем даёт право на отпуск или увольнение.