Главным условием штатов был отказ от законопроекта об иноагентах





Правительство Грузии отклонили приглашение Белого дома на встречу с высокопоставленными чиновниками Соединенных Штатов Америки для заключения стратегического партнерства. Американский консул в Грузии Робин Данниган выразил сожаление по этому поводу, но не уточнил причину отказа.

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Однако, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поставил все точки над "И" по этому вопросу, заявив, что администрация Штатов выдвинула принципиальное условие перед вступлением на переговоры - необходимо приостановить рассмотрение закона об иноагентах в парламенте. Именно по этой причине грузинские власти отклонили приглашение.

Стоит напомнить, что закон об иноагентах был принят во втором чтении 1 мая, осталось провести окончательное рассмотрение. Оппозиция в Грузии активно выступает против этого закона, проводя митинги и протесты, часто заканчивающиеся столкновениями с правоохранительными органами.

США, стоя на стороне оппозиции, были первой страной, которая приняла закон об иноагентах еще в 1938 году. Судя по всему, американцы опасаются каких-либо сложностей в проведении пропагандистской деятельности в Грузии, если закон об иноагентах начнёт функционировать должным образом.





Любопытно, что США выступают на стороне протестующих, которые практически в самом начале стали вести себя агрессивно в отношении правозащитников. В то же время, в самих Соединенных Штатах силовики накануне разогнали студентов вышедших на пропалестинские протесты, применяя против них силу.